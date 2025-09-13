El Tordesillas no mete primera

El Atlético Tordesillas empató en su carta de presentación en el campo de Las Salinas, en su versión menos abarrotada, ante un recién ascendido. Ya ... igualó hace siete días frente a otro que estrenaba la categoría por lo que no se dan ni mucho menos por buenos estos dos primeros puntos ya que, más bien, se han dejado escapar cuatro. Y tal arranque para un equipo que lucha por todo no es positivo.

Atlético Tordesillas Farolo; Manja, Pesca (Emi, min. 83), Herrador, Abraham (Joan, min. 65); Abel, Fer (Miguel, min. 65), Chirola (Escu, min. 75), Dani Díez; Torres (Jorge, min. 75) y Chatún. 0 - 0 Diocesano Velayos; Roberto, Adrián, Josito (Pablo, min. 86), Sola, Nogal; Mayorga, Fay (Álex, min. 78), Iker (Guenaoui, min. 62); Jiménez (Aitor, min. 62) y Fernando (Robles, min. 62). Árbitro: Téllez de Meneses (Salamanca). Amonestó al jugador local Chatún y a los visitantes Sola, Aitor, Guenaoui y Álex.

Goles: No hubo.

Incidencias: Las Salinas. 250 espectadores.

Tampoco lo fue el devenir del encuentro, demasiado plano para jugar en casa. Los rojiblancos pudieron ganar, prueba de ello el larguerazo de Jorge casi a puerta vacía al borde del descuento, pero el Diocesanos también dio algún que otro susto, más por error ajeno que por virtud abulense.

Costó arrancar. Mucho. El partido careció de chispa y se encomendó a que alguien cometiera un error. Y el primero en hacerlo fue el Tordesillas que, en una indecisión en la salida de balón, dejó a Iker solo, sin el convencimiento suficiente para batir a Farolo, que le adivinó el mano a mano.

Si ante Unionistas B ese susto madrugador fue directamente gol aquí se libró. También de dos faltas directas al borde del área, que no eran tal. Y en lo que venía el coco, el Torde comenzó a despertar y arrinconó al Diocesanos en su campo el resto de primer acto. Con empuje, con diagonales... y sin gol. Manja probó con un disparo cruzado y Dani Díez, el hombre más activo, lo intentó en varias ocasiones sin éxito.

No se le puede negar empeño al extremo rojiblanco. Acierto sí, que llegará, pero quiere como el que más. De hecho aguantó todo el partido porque el gol vendría por ahí o no vendría, si bien hasta llegar al tramo final donde, gracias a los cambios, los locales amenazaron con más frecuencia, hubo que pasar por un solar de fútbol. El excesivo juego directo con centros inoportunos y la falta de inspiración en los metros finales imposibilitaron el triunfo.

También tras el cambio de peones. Con Escu, Jorge y Miguel en activo había más sensación de peligro. Probó Escu, el fichaje más joven, con un disparo buscando la escuadra, Emi pudo abrir la lata en una falta directa y Dani Díez seguía emperrado en el gol y gozó de la mejor de todas antes de que Jorge reventara el travesaño. Fue el prólogo de un descuento algo más imprevisible, con presencia en ambas áreas que dejó a los dos tal y como habían venido. Eso sí, unos mucho más contentos que otros.

No es el inicio deseado para los de Álex Izquierdo, de hecho es el peor de los últimos cuatro años, aunque no ha hecho más que comenzar. La liga permite errores en su inicio, pero la victoria en casa del Villaralbo pasa de la importancia a la urgencia. Las fiestas de Tordesillas se quedan con menos jolgorio del esperado.