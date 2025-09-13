El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Chatún controla con el pecho, presionado por un rival abulense. MAR GARCÍA
Tercera Federación

El Tordesillas no mete primera

Otro partido plano deja a los de Álex Izquierdo con dos puntos de seis en su inicio de liga

Juan Díez Regidor

Tordesillas

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:14

El Atlético Tordesillas empató en su carta de presentación en el campo de Las Salinas, en su versión menos abarrotada, ante un recién ascendido. Ya ... igualó hace siete días frente a otro que estrenaba la categoría por lo que no se dan ni mucho menos por buenos estos dos primeros puntos ya que, más bien, se han dejado escapar cuatro. Y tal arranque para un equipo que lucha por todo no es positivo.

