El Tordesillas es insaciable

No hay quien pare a este Tordesillas que a estas horas saborea la victoria más importante de los últimos tiempos. Puede que no sea decisiva, ... en diciembre nada lo es; puede que la racha de triunfos no dure eternamente (ya van nueve), pero el significado va más allá de tres puntos. Por el rival, por las bajas, por la épica y por el sufrimiento.

Hablar de que nunca quedan piernas en este Tordesillas es una blasfemia. Así que antes de cometerla toca situarse en el 86 de partido. Es decir, territorio rojiblanco si de su campo hablamos. Aunque parezca que el partido está abocado al empate inicial, a alguien siempre se le ocurre algo inverosímil para no dar por buena una igualada que, desde luego, mala no sentía. Quien no se conformó y, por tanto, se vistió de héroe esta vez fue Miguel Hernández, con un trallazo de poca altura que Unai no vio ni salir de la bota.

Atlético Tordesillas Farolo; Joan, Pesca, Sana, Herrador; Miguel, Abel (Popi, min. 83), Dani Díez, Chirola (Fer, min. 63); Torres (Miguel Velázquez, min. 71) y Chatún. 1 - 0 Palencia Unai; Miguelito (Astudillo, min. 80), Keller, Mongil, Capi (Vity, min. 88); Mario Robles, Canario (Botia, min. 56), Adrián Calvo; Iker Hernández (Rodri, min. 56), Samu y Vallecillo (Jesús Torres, min. 80). Goles 1-0 Miguel Hernández (min. 86).

Árbitro Alejandro Ortiz (Burgos). Amonestó a los locales Torres y Farolo y a los visitantes Vallecillo, Miguelito, Mongil y Vity.

Otros datos las Salinas. Medio millar de espectadores, un centenar de Palencia.

El éxtasis recordó a tantos y tantos atrás. Con mejor tiempo, eso sí, y con más luz (jugar aquí a partir de las 5 de la tarde es un reto). En ese momento pocos se acordaban ni de dónde estaban ni de la jornada que era. Todo el banquillo rojiblanco corrió a hacer una montaña sobre Miguel, que había rescatado una victoria que deja al Tordesillas líder con tres puntos sobre el segundo, su rival de este sábado.

Un Palencia que no arriesgó. Tenía de sobra motivos para hacerlo. Primero, por las bajas que arrastraba Álex Izquierdo, que alineó en defensa lo único que tenía. Joan, Pesca, Herrador y Sana. Los tres últimos con poco más de una centena de minutos disputados. Y segundo, porque no se animó en los momentos de zozobra local, que los hubo.

No tanto en un primer tiempo más parejo, de respeto, donde llegar al área rival significaba toparse con algún infortunio, sino en un segundo donde los rojiblancos andaban perdidos hasta que movieron el tablero. El Palencia amagaba con irse arriba pero su objetivo primordial era el de no perder, el de no ceder ni un milímetro atrás. Tan solo Samu, viejo conocido, probó fortuna desde lejos.

Era más la tensión que el fútbol. Se palpaba desde el inicio, en un partido de tantos reencuentros y en el que la lluvia invitaba al patadón más aún de lo que ya aparecía en el guion. Algún amago de tangana hizo presagiar que alguien se iría pronto a la caseta, pero se quedó en conatos.

Fer fue la ficha que Álex Izquierdo puso en el verde para cambiar la dinámica. Ahí los rojiblancos retomaron la iniciativa, sin brillantez, pero consiguieron que el Palencia no se viniera arriba. Dani Díez la tuvo dentro del área, muy desviada (no estaba el campo para finuras).

En ese impás entre el conformismo de ambos y el pitido final aparecen siempre los genios. Miguel Hernández se inventó un gol, nunca mejor dicho, de los 'premium'. El liderato del Tordesillas ya no es ni casual ni compartido. Es en solitario, sin ir más allá de buscar la décima en Almazán.