El Tordesillas se estrena a la tercera

A la tercera jornada llegó el primer triunfo del subcampeón liguero, el Atlético Tordesillas, que desniveló en la segunda parte el exigente duelo a domicilio ... ante el Villaralbo (0-2). El revulsivo Miguel Velázquez deshizo las tablas a los pocos minutos del segundo tiempo, y Chatún estiró la ventaja de penalti superado el ecuador del período. Las transiciones marcaron el ritmo de los primeros minutos.

CD Villaralbo Miguel; Lolo, Cepeda, Alderete, Chechi; Manero; Hugo Casado (Amando, min. 75), Moussa; Kevin (Ballo, min. 64), Peralta (Abel, min. 64) y Pumareta. 0 - 2 Atlético Tordesillas Farolo; Manja, Pesca, Herrador; Torres (Dieguito, min. 68), Miguel Hernández, Dani Díez (Popi, min. 79), Abel (Fer, min. 79), Abraham; Jorge (Miguel Velázquez, min. 46) y Chatún (Chirola, min. 86).. Árbitro: Martínez Rodríguez (León). Expulsó con tarjeta roja directa a Oji (entrenador del Villaralbo) (min. 87). Amarilla a Alderete, Hugo Casado, Miguel, Moussa, Pumareta; Fer, Manja y Popi..

Goles: 0-1 Miguel Velázquez (min. 51). 0-2 Chatún, de penalti (min. 70).

Incidencias: Los Barreros. 175 espectadores.

En el minuto 13, llegó la ocasión más clara del Villaralbo: después de un saque de esquina, Peralta condujo el balón, dejó atrás a tres rivales y remató desviado por poco de la portería de Farolo. La ausencia de ocasiones manifiestas obedeció al gran planteamiento defensivo de los locales. El Tordesillas mantuvo su plan de dominar el balón y del protagonismo de las bandas para marcar diferencias. Los minutos finales del primer tiempo mostraron a un equipo rojiblanco ligeramente superior aunque sin hallar la senda del gol. Una de las claves del encuentro fue el movimiento de piezas del entrenador del Tordesillas, Álex Izquierdo, al paso por los vestuarios de Los Barreros: la incorporación de Miguel Velázquez en detrimento de Jorge. Así, a los seis minutos de la reanudación, el propio Miguel Velázquez vio puerta mediante un contraataque fulminante y al límite del fuera de juego.

Por su parte, la escuadra local buscó asumir más riesgos teniendo el resultado adverso, pero la consistencia defensiva del Torde fue capaz de abortar una intentona azulona cerca de cumplirse la hora de juego. Pese a unas ráfagas ofensivas del Villaralbo, necesitado por el mal arranque liguero, la calma imperó en el Tordesillas, que se encontró sereno cediendo por momentos la posesión a un Villaralbo sin ideas en ataque. De otra transición trepidante nació la acción de la sentencia.

Chatún provocó un penalti que él mismo convirtió engañando al portero Miguel a 20 minutos de la conclusión. Miguel Velázquez rozó el tercero tras un contragolpe conducido por el propio Chatún que terminó con un remate desviado por la zaga azulona y un nuevo córner para el Tordesillas a algo más de un cuarto de hora del final. Durante los compases finales, el Villaralbo buscó a la desesperada recortar distancias, pero sus intentos chocaron una y otra vez contra la zaga rojiblanca. Álex Izquierdo agotó el repertorio de cinco sustituciones y de tres ventanas a tal efecto.

El empuje del cuadro local no bastó y el pitido final del colegiado leonés Martínez Rodríguez certificó un triunfo merecido y necesario para el Torde en Los Barreros. Con este resultado, el Atlético Tordesillas logra su primera victoria del curso y se coloca quinto de forma provisional, a la espera de los resultados del domingo. La siguiente parada del calendario será el próximo sábado (18.00 horas) contra el Cristo Atlético en Las Salinas.