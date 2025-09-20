El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Torres trata de rematar de manera acrobática. MAR GARCÍA
Fútbol - Tercera Federación

El Tordesillas se estrena a la tercera

Sentencia en la segunda mitad en Villaralbo

Gonzalo Sigler. ADG.

Villaralbo

Sábado, 20 de septiembre 2025, 22:23

A la tercera jornada llegó el primer triunfo del subcampeón liguero, el Atlético Tordesillas, que desniveló en la segunda parte el exigente duelo a domicilio ... ante el Villaralbo (0-2). El revulsivo Miguel Velázquez deshizo las tablas a los pocos minutos del segundo tiempo, y Chatún estiró la ventaja de penalti superado el ecuador del período. Las transiciones marcaron el ritmo de los primeros minutos.

