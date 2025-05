El Tordesillas dice adiós al sueño del ascenso directo

Juan Diez Regidor Tordesillas Domingo, 4 de mayo 2025, 22:41 Comenta Compartir

Tenían que ser diez... pero fueron ocho. Quizás sean 9, pero ya poco importa. De victorias se habla, ese privilegio futbolístico que el Tordesillas llevaba de la mano las últimas 6 semanas... hasta este domingo. No superó al Villaralbo, que compitió a las mil maravillas, y perdió su oportunidad de ascender directo a 2ª RFEF porque el Astorga sí hizo lo debido. Por la mínima, pero lo hizo, y por eso celebra un alirón que no es matemático porque los rojiblancos, si ganan por 12 goles en Santa Marta, serían campeones.

Pero el horno no está para milagros. Ni mayúsculos, como ese, ni de menos magnitud, como hubiera sido el de este domingo. Salió una tarde donde todo fue decayendo de manera paulatina y cruel, como si de fichas de dominó se tratara. Una detrás de otra, hasta dejar a Las Salinas tan en silencio... tanto como nunca se había encontrado.

Tordesillas Farolo; Manja (Popi, min. 74), Ivi, Joan, Villa (Abraham, min. 55); Fer, Abel, Emi; Samu, Torres (Miguel, min. 28) y Chatún. 0 - 0 Villaralbo Miguel; Emma, More, Cepeda, Lolo; Bellami (Prieto, min. 46), Sekou, Pepe (min. 55); Luismi, Abel (David, min. 69) y Beni (Bamba, min. 69). Goles: No hubo.

Árbitro: Domínguez Mulas (Salamanca). Amonestó a los locales Manja, Abel, Ivi y Marchena (entrenador) y a los visitantes Beni, Emma y Bamba.

Incidencias: Las Salinas. 750 espectadores.

La primera ficha se llamaba Torres. Se rompió. Y como ya eran pocas las bajas había que sumar una imprescindible para una hora de partido que quedaba. Había empezado nervioso el equipo rojiblanco, sin hilvanar. Aún así, conectó varias llegadas interesantes. Chatún estuvo a punto de cazar un centro desde la izquierda que llevaba veneno. El más peligroso del partido.

Porque sí, al Torde se le puede poner un 'pero'. No logró colgar un centro a una camiseta rojiblanca en todo el choque. Y si no puso 15 no puso ninguno. Al rival, al limbo, al cuarto palo o de paseo por el área, como el citado de Chatún. Pero ninguno a un destino adecuado, así que el guardameta rival, inédito.

Farolo también, pero el Villaralbo no venía buscando nada, es la diferencia. Lo iba a poner complicado y lo hizo, con una gran defensa. Según se hacía fuerte, el ataque local iba mermando, a excepción de un Samu incombustible, pero solo.

Nadie pudo ayudarlo. Ni un Fer en horas bajas, ni un Abel infiltrado, ni la gente que entró de refresco. La segunda ficha del dominó era el Astorga. A la hora de partido marcó el único gol de la tarde en la lucha por el ascenso. Definitivo para la jornada, definitivo para la liga. Bastante había aguantado el Palencia.

Ese fue el primer gran silencio escuchado (hay silencios que suenan) en una grada que veía que su equipo quería, pero que no tenía fuerzas. Solo podía apelar a la épica, como ante el Briviesca, cuando marcó el gol al límite de sus capacidades. Miguel remató de cabeza, solo, a las manos de su tocayo, entre lamentos y lesiones. Emi, el último en caer. Los que no decaían en físico lo hacían en ánimo.

Cinco de descuento eran escasos para lo poco que se había jugado en el segundo tiempo, pero suficientes para comprobar si quedaba algo: solo había corazón. En Las Salinas eso ya es mucho, pero no conviene abusar. Faltó mucho más para encontrar la puerta a esa defensa perfectamente ordenada. Entre faltas y parones, se fue la esperanza. La agonía terminó un pitido final que se clavó en los 700 aficionados.

Orgullosos, pero cansados de esperar la oportunidad. Incansables, pero hastiados. Lo que ha conseguido el Tordesillas es digno de elogio. Recortar diez puntos de distancia al Astorga en nueve partidos es una proeza, lo que hace el golpe todavía más fuerte. Pensar en Santa Marta se antoja difícil, ni que decir tiene el play-off. Aunque los rojiblancos, de golpes, saben un rato. Sobreponerse a este sería sobrehumano.