La tanda de penaltis mete en la final al Real Valladolid

Por primera vez en la historia del Trofeo Diputación Femenino, los colores del Real Valladolid se presentaban con equipo propio de la entidad -las cuatro ediciones anteriores lo hizo bajo el paraguas del C.D. Villa de Simancas-, y su debut se saldó con el pase a la final por penaltis (4-1) tras haber empatado en un disputadísimo encuentro. Las blanquivioletas jugarán por el título contra el Parquesol, vencedor en la primera semifinal.

De hecho la primera ocasión clara vino pronto, en el minuto 3, un centro lateral por la banda derecha de la blanquivioleta Celia fue rematado por Carmen, pero el balón se estrelló mansamente contra el poste. Misma acción ocurrió al minuto siguiente en la portería contraria, con toque de Ainara que corrió la misma suerte. Cinco minutos después, la blanquivioleta Paloma rozó el gol con un tiro peligroso que se fuera.

El partido era igualado y el At. Laguna hilvanaba con éxito jugadas para llegar a la portería contraria. Pero el Real Valladolid no se quedaba atrás, y en el minuto 14 arrancó un penalti por mano de Silvia que Carmen transformó en el primer gol de la mañana.

Atlético Laguna Lince Ainara Ramírez (Edurne Fernández, min. 45), Candela Martín, María Hernangómez (Daniela Cernuda, min. 61), Sandra Cuevas (Irene Pérez, min. 85), Pilar Martín (Luna Melgar, min. 57), Clara Martín, Lucía Fernández, Ainara Peñas (Paula Cristóbal, min. 61), Violeta Arribas, Silvia Fernández (Amaya Melgar, min.85), Alicia Franco. 2 - 2 Real Valladolid Iraila Rivera (Alba Acebes, min. 57), Carla Díez (Sara Unzueta, min. 57), Laura Valdivieso, Vega Herrero, Jimena Gil (Nerea Benito, min. 45), Celia Solís (Nadia Valderrábano, min. 45), Carmen García, Paloma González, Guiomar Escudero (Lucía Santos, min. 79), Lucía Gago, Yaiza Blanco (Nayla Manrique, min. 79). Árbitro: Giovanni Paredes Torres, auxiliado en las bandas por Jaime Calvo Martín y Ethan García Martín, actuando como cuarto árbitro Sergio Muñoz Soler. Amonestó a Violeta Arribas (min. 67) por parte del At. Laguna Lince y Paloma González (min. 85) por parte del Real Valladolid.

Goles: 0-1, Carmen (p.) (min. 14). 1-1, Clara (min. 18). 2-1, Clara (min. 24). 2-2, Nerea (min. 90)

Incidencias: Campo Municipal José María Mellado (Valdestillas). 150 espectadores.

El ritmo intenso seguía y Clara igualó el marcador con un remate desde dentro del área, tras una bonita jugada.

Las laguneras por momentos se iban asentando en el partido con más madurez, y dejaron al Real Valladolid sin mucha reacción, y la misma Clara doblaba su marca personal con otra bonita jugada yéndose por velocidad y anotando el 2-1. Con este justo resultado se llegaba a la primera pausa de hidratación.

El At. Laguna estaba siendo superior al Real Valladolid. Aún así, el peligro lo pusieron las blanquivioletas con dos tiros consecutivos lejanos de Yaiza y Carmen con más intención que acierto.

Ya en el descuento, de nuevo tiro Yaiza para el Real Valladolid a las manos de la portera naranja, pero a pesar de todo el dominio del juego seguía siendo del At. Laguna. Con su dominio en el juego y el marcador se llegó al descanso.

La segunda parte comenzó con dominio naranja, y un tiro de Ainara se encontró con la parada de Iraila. Tras esta acción, el Real Valladolid se hizo con el control del partido en busca del empate. La réplica blanquivioleta vino con un tiro flojito de Nerea que llegó a las manos de Edurne. Minutos después Paloma tuvo la más clara de este inicio de segunda parte con otro disparo que tocó madera. Pasada la hora de partido, un tiro libre directo de Yaiza salió fuera.

La acción más fea del partido se produjo con un choque entre Edurne y Nadia en la disputa del balón que requirió asistencia médica para ambas futbolistas, afortunadamente sin más consecuencias.

Seguía apretando el Real Valladolid en busca del empate, y Nerea lo intentó con un tiro desde la frontal atajado por Edurne en dos tiempos.

Tras la pausa de refresco, el At. Laguna tuvo una buena ocasión por medio de Lucía, un puñal por la banda derecha, que su disparo lo atajó Alba.

Pero el Real Valladolid recuperó rápidamente el dominio y la ocasión siguiente vino con un tiro peligrosísimo de Nerea que a punto estuvo de igualar el marcador, pero Edurne, segura por alto en todo el partido, lo evitó.

Ya en el descuento, vino la igualada, con un centro desde la banda izquierda de Nadia que remató Nerea sin oposición haciendo justicia en el marcador debido al empuje global de los dos equipos en el partido.

En la tanda de penaltis marcaron Carmen García, Sara Unzeta, Nayla Manrique y Paloma González por el Real Valladolid, y Clara Martín por el Laguna. Aba paró los lanzamientos de Alicia Franco y Candela Martín.

Así pues, la final será entre C.D. Parquesol y Real Valladolid el próximo miércoles 27 a las 19:00 h. en el Campo Municipal José María Mellado de Valdestillas.

Este lunes, a la misma hora y en el mismo lugar, se retoma la actividad en la categoría masculina, con la disputa de la primera semifinal entre C.D. Mojados y At. Tordesillas.