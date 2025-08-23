El Parquesol impone su superioridad para pasar a la final del Trofeo Diputación

El Norte Valladolid Sábado, 23 de agosto 2025, 17:03 Comenta Compartir

Este sábado ha dado comienzo la quinta edición del Trofeo Diputación de fútbol femenino, que trae la novedad de disputarse por primera vez en su historia con jugadoras de categoría juvenil y cadete. El partido dio comienzo con claro dominio del Parquesol, que ya en el minuto 5 tuvo la primera ocasión con un disparo de Carla del Olmo que atrapó Laura Hernández. De nuevo Carla la tuvo al minuto siguiente, pero su tiro se fue alto.

La mejor ocasión la tuvo Elsa Tomillo, con una galopada en solitario desde el centro del campo, que encontró con el estorbo de Laura Hernández que frustró la ocasión. El rechace en boca de gol no culminó, y el balón terminó en córner que Alba de Lucas remató fuera.

Las ocasiones seguían siendo naranjas, y tras un centro por la banda derecha, Elsa remataba delante de Laura y batiéndola abría el marcador en el minuto 15.

Parquesol Irene Alonso (Sandra Asensio, min. 55), Patricia García, Sandra Álvarez, Natalia Arenal, Carolina García, Sandra Vallejo, Douaa El Makkaouy (Andrea Barreto, min. 53), Carla Del Olmo, Elsa Tomillo, Alba De Lucas, Mara Montesano 6 - 2 Ribera Atlético Laura Hernández, Estefani Verdezoto, Sofía Del Pozo, Seira Benito, Sofia Claros, Sara González, Fernanda Verdezoto, Amaya Prieto, Carlota Reca (Selinda Marcos, min. 40), Elsa Carrasco, Estela Díez. Goles: 1-0, Elsa (min. 15). 2-0, Alba (min. 22), 3-0, Mara (min. 48), 4-0, Sandra Vallejo (min. 57), 4-1, Amaya (min. 59), 5-1, Elsa (min. 66), 5-2, Sara (min. 68), 6-2. Carla (min. 83).

Árbitro: Árbitro: Ricardo Otero Fernández, auxiliado en las bandas por Iván Mambrilla Rodríguez y Juan José Marcos García, actuando como cuarto árbitro Roberto Jiménez Prieto. Incidencias: Campo Municipal José María Mellado (Valdestillas). 100 espectadores. Efectuaron el saque de honor las concejalas del Ayuntamiento de Valdestillas, doña Estíbaliz Arteaga Orejón y doña Rocío Domínguez Esteban, en representación de todas las mujeres del municipio de Valdestillas.

Siete minutos después, Alba de Lucas doblaba la renta con un bonito disparo desde fuera del área. Al Ribera At. le costaba mucho llegar al área, y con un acercamiento suyo sin mucho peligro, llegaba la primera pausa de hidratación, agradecido por las futbolistas.

Tras la reanudación, el Ribera At. dio un paso adelante, y tuvo algún acercamiento más a la portería de Irene, pero sin provocar demasiado peligro. Pero lo que llegó fue una ocasión clara del Parquesol con un remate de Mara que se estrelló en el palo. Con resultado de 2-0 se llegó al descanso.

La segunda parte comenzó con nuevo dominio del Parquesol, con un gol de Mara en el minuto 48. A continuación, llegó el cuarto con un tiro lejano de Sandra Vallejo que pasó por encima de Laura. La respuesta del Ribera Atlético no tardó en llegar, un disparo de Sara González se estrelló en el larguero, y el rebote fue aprovechado por Amaya para acortar distancias.

El Parquesol siguió a su ritmo y Elsa aprovechó un centro desde la banda derecha para anotar el quinto de la mañana. Siguió el carrusel de goles, en esta ocasión obra de Sara tras transformar un libre directo que Sandra Asensio no consiguió atajar.

El gol espoleó al Ribera At. en busca de su tercer gol, que no acababa de llegar. Aunque el cansancio hacía mella en las futbolistas, los acercamientos a las áreas seguían llegando, aunque el Parquesol con más peligro. De hecho, en el minuto 83 llegó el sexto, obra de Carla rematando a puerta vacía y cerrando el marcador en el definitivo 6-2.

La segunda semifinal se disputa a las 11:00 h. de este domingo 24 entre el Atlético Laguna Lince y Real Valladolid en el Campo Municipal José María Mellado de Valdestillas, por un puesto en la final en la que ya espera el Parquesol.

