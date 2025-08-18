Plácida victoria del Mojados en el estreno del Trofeo Diputación

El Norte Valladolid Lunes, 18 de agosto 2025, 22:56 Comenta Compartir

La XXXI edición de Trofeo Diputación llegaba a Valdestillas con la tristeza de un ambiente contaminado por los incendios que devastan nuestra comunidad. El balón comenzó con un indudable color amarillo, con dominio del Mojados que tuvo su primera oportunidad en el minuto 7, por medio de una bonita jugada personal de Álvaro Gil que fue dejando rivales atrás, pero fallando en la definición con un disparo flojo que atrapó Alberto Gil. El control del Mojados era continuo, y al filo del primer cuarto de hora vinieron dos ocasiones claras. Primero con varios disparos consecutivos que fueron repelidos por la defensa simanquina, y a continuación por un disparo de Alfonso García que se fue fuera por poco.

CD Mojados Alberto González Rodríguez, Matías Daniel Ferreira Cámara, Francisco José González Blanco (Pablo Arranz Salamanqués, min. 45), Iván Cubero Romero (David Anta Redondo, min. 45), Cristian Isla Hernández, Adrián Fernández Merino, Unai Carrera González (Alejandro Méndez Rodríguez, min. 45), Álvaro Gil Sánchez (Álvaro Colino Fernández, min. 45), Alfonso García Viñas (Andrés Eduardo Romero, min. 45), Juan Leal Juárez (Fernando Vaquero Añibarro, min. 45), Diego Valdés Cabo (Jesús Carlos Peñacoba Aparicio, min. 45) 4 - 0 Villa de Simancas Alberto Gil Gómez, Diego Bernárdez González (Hugo Navarro, min. 80), Diego Martín Miguelsanz (Sergio Cupertino, min. 45 (Mateo Caballero, min. 80)), José Luis Suárez Miguel, Miguel Olmos Jular, Guillermo Rodríguez Monteserín, Manuel Martínez Gredilla (Gonzalo Arribas Álvarez, min. 55), Fermín Barbero Galdeano (Diego Gutiérrez Ramos, min. 80), Gonzalo Sánchez Guerro, Sergio Chacón Gómez (Diego Ribote Villa, min. 65), Lucas Íscar Cantalapiedra Goles: 1-0, Juan Leal (min. 34). 2-0, Álvaro Gil (min. 44). 3-0, Álvaro Colino (p.) (min. 58). 4-0, Álvaro Colino (min. 69).

Árbitro: David de León Sancho, auxiliado en las bandas por Iván de la Torre Rivero y Miguel Rodríguez Andrés. Amonestó a Iván Cubero (min. 40), y Diego Bernárdez (min. 8) por el Villa de Simancas.

Incidencias: Campo Municipal José María Mellado (Valdestillas). 350 espectadores. Efectuó el saque de honor Eusebio Sacristán Mena, seleccionador UEFA de Castilla y León.

Ampliar Eusebio hace el saque de honor.

El juego expeditivo del Mojados, buscando las diagonales hacia sus rápidas bandas seguía trayendo problemas a la defensa del Simancas. Con control del balón, pero sin ocasiones excesivamente claras se llegó al primer parón para refrescar la temperatura de los futbolistas.

La reanudación nos trajo el 1-0 con un gol de bella factura obra de Juan Leal, tras un disparo sin dejar caer el balón que entró a gran velocidad en la portería del Villa de Simancas. Un acercamiento del Simancas terminó con penalti provocado por Iván Cubero, pero Manuel Martínez disparó al centro de la portería, repeliendo Alberto González el balón. El rechace le cayó al mismo Manuel Martínez que de nuevo erró en su disparo, terminando la jugada sin cambios en el marcador.

Minutos después, un centro de Unai Carrera fue cabeceado fácilmente por Álvaro Gil, poniendo el 2-0 en el marcador. Justo antes del descanso, pudo ampliar la ventaja el Mojados con otro bonito tiro de Unai Carrera que se estrelló en el larguero. Así se llegó al descanso con dominio amarillo, pero que nos quedará la incertidumbre de saber como habría evolucionado el partido si el Villa de Simancas hubiera conseguido el empate tras ese penalti errado.

La segunda parte comenzó con llegadas de ambos equipos, destacando un disparo de Álvaro Colino que atrapó Alberto González. Un penalti cometido por el simanquino José Luis Suárez, fue transformado por Álvaro Colino, elevando el 3-0. Con el marcador nivelado hacia el Mojados, el ritmo del partido decayó, aunque las ocasiones siguieron llegando en cuentagotas por el Mojados, sin excesivo peligro.

Hasta que un centro desde la banda derecha de Pablo Arranz, fue cabeceado por Álvaro Colino que anotaba su segundo gol de la tarde. Poco más sucedió en los minutos finales del partido. Con la eliminatoria sentenciada siguieron llegando oportunidades del Mojados que no inquietaron en exceso la portería del Villa de Simancas.

Este martes a las 19:00 h. en el Estadio Municipal José María Mellado, de Valdestillas, segunda semifinal entre el Atlético Tordesillas y el Betis C.F.

