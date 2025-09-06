Pinchazo del Mojados en su debut frente al Santa Marta Duro castigo para el conjunto de Diego Macón, que no estuvo a la altura pese a venir de una buena pretemporada

Jaime Perrote Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:37

No fue el pistoletazo de salida soñado por el Mojados en este nuevo curso, su segundo consecutivo, en Tercera Federación. Pese a llegar con solo una derrota de la pretemporada, los de Diego Macón se dieron de bruces con la realidad de una competición que no perdona fallos desde el principio.

La Unión Deportiva Santa Marta ha sido el primer bache tras un choque que se atragantó desde su arranque. Los primeros minutos fueron más de dudas que de certezas. Gracias a ello los visitantes, sin dominar la posesión, estuvieron cómodos en el césped. Avisaron con un gol de Gabi que anuló la colegiada por fuera de juego.

Un minuto después el final fue diferente. Despiste local en la salida de balón que se tradujo en el primer gol de los visitantes. Collado se quedó solo frente a Pablo de la Fuente y se la cedió al propio Gabi para que, ahora sí, pusiese el primero a placer.

Mojados Pablo de la Fuente; Churu (Capi, min. 84), Méndez, Duque (Mati, min. 11), Andrés (Vaquero, min. 45); Leal, Cristian, Anta (Alfonso, min. 64); Adrián, Chuchi (Unai, min. 64) y Colino. 1 - 3 Santa Marta Saldaña; Diego Alonso, Antonio David, Razvan, Villardon; Víctor Cascon, Santos, Alonso (Richardson, min. 75); Coque, Gabi (Vicen Lerma, min. 75) y Collado (Tariku, min. 58). Goles: Gabi 0-1 (min. 17). Razvan 0-2 (min. 32). Méndez 1-2 (min. 49). Diego Alonso 1-3 (min. 85).

Árbitro: Elena Peláez (Palencia). Amonestó al jugador local Mati y al entrenador visitante Mario Sánchez.

Incidencias: Municipal de Mojados. 300 espectadores.

El tanto más bello de la tarde vino diez minutos después, recién cumplida la media hora. Una falta, a priori sin peligro por la lejanía, fue ejecutada a la perfección por la escuadra derecha de la portería de Pablo, que poco pudo hacer; un golazo.

Dos a cero en apenas media hora hacían que el partido se pusiese muy cuesta arriba para el Mojados y en ataque no estaba inspirado. Los amarillos no eran capaces de elaborar en campo rival y Colino no andaba fino a balón parado.

Ampliar Imagen del único gol de los locales, obra de Méndez.

Todo cambió tras el paso por vestuarios. Macón decidió quitar a Andrés, para introducir a uno de los fichajes más ilusionantes de este curso, Vaquero. El joven jugador procedente del Real Valladolid hizo el primer tiro a puerta del Mojados en el partido cuando apenas llevaba dos minutos en el campo. Ahí despertó el equipo.

Dos minutos después, el gol. Colino, está vez sí, puso un regalo en forma de centro a la cabeza de Méndez, que, con un potente cabezazo, acortó distancias.

Quiso más el Mojados, Adri tuvo la más clara. Un disparo seco que sacó Saldaña con una buena estirada. Pero los minutos, a la vez que ese ímpetu por buscar el empate, se iban consumiendo. Aguantaron más las piernas del Santa Marta.

Pablo desbarató dos ocasiones visitantes, antes de que en los últimos minutos el cuadro visitante pusiese el broche a su partido. Razvan, otra vez, sacó a relucir su guante en el pie, para poner un centro a Diego Alonso, que acabó de un cabezazo con las esperanzas de remontada de los locales.

La segunda temporada en tercera del Mojados arranca con un partido insuficiente. Apenas quince minutos de empuje no sirvieron para puntuar ante una de sus bestias negras en la competición. El año pasado perdieron dos partidos ante el Santa Marta, uno de ellos además por 7-1. Este año tocará trabajar por una salvación, como mínimo, igual de trabajada que la de la temporada pasada. Quién sabe si algo más.