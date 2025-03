El Laguna se queda en fuera de juego

Juan Díez Regidor Laguna de Duero Sábado, 1 de marzo 2025, 19:57 Comenta Compartir

El Laguna no puso sostener su frenesí otra jornada más. Cortó su racha de triunfos (se queda en dos seguidos) ante el Santa Marta, aunque lo hizo con el menor dolor posible, sumando otro punto que a efectos clasificatorios no le mejora en mucho, pero que moralmente lo mantiene enchufado para lo que queda, que sigue siendo un mundo.

El partido peor no pudo ser. Se han visto encuentros malos este curso, goleadas encajadas, pero aquí una justita versión de los rojinegros se juntó a otros a igual o peor de un rival en barrena. Los salmantinos llevan todo el curso sin encontrarse, muy por debajo de la expectativa, y en La Laguna no fueron mejores ni generaron los suficiente como para ello.

Laguna Lisardo; Toti, Mario Aguilar, Abda, Iker; Cristian, Moli (Lucas, min. 68), Auso; Monte (Jhony, min. 82), Hugo Guzón (Ángel, min. 68) y Chuchin (Reinoso, min. 59). 0 - 0 Santa Marta Sergio del Río; Tena, Antonio, Quijano, Hugo Villardón; Santos, Tomás (Álex, min. 74), Erik (Christian, min. 74); Kevin (Astu, min. 64), Chopi y Mano Tata (David Martín, min. 79). Goles: No hubo.

Árbitro: Nuez Santana (León). Amonestó al visitante David Martín.

Incidencias: La Laguna. 200 espectadores.

Los primeros minutos, algo más. Por momentos los de Mariano Gutiérrez se vieron sometidos. No por haber salido dormidos, pero es que si contrincante se puso el mono de trabajo y durante cuarto de hora vivió en campo rival. Y bastante dentro. Tomas todavía se pregunta cómo no marcó. Moli se lo explica. Sacó la pierna salvadora para que la pelota no llegara a portería.

Ampliar El centrocampista Moli busca portería.

La otra gran oportunidad hay que apuntársela a Lisardo. Luces y sombras para el guardameta, que volvió a la titularidad con un gran acierto bajo palos, pero con falta de seguridad en las salidas. Algún tembleque generó en la hinchada, pero quién estaba enfrente tampoco estaba pa aprovechar errores. Un paradón evitó el gol antes del descanso y Villardón marcó en el rechace, pero cayó en fuera de juego.

Entre medias el Laguna había mejorado. Escasamente, pero había mejorado. La defensa ultraadelantada del Santa Marta le permitía hacer su fútbol de buscar el espacio, pero fracasó en todos sus intentos. No hubo vez que el jugador más adelantado del Laguna no cayera en fuera de juego. Una detrás de otra. Si el colegiado no pitó quince, no pitó ninguno.

Porque, además, el balonazo largo marca de la casa siempre pillaba a los atacantes locales regresando, nunca con la posibilidad de encarar y quedarse solos. Y eso deja como conclusión que no se contabilizó ni una ocasión clara en todo el choque. Ahora bien, al otro lado el mismo humo.

La segunda mitad, también, de artificio. Una oda al aburrimiento, al frío y, según pasaban los minutos, también a los nervios. Mariano había envidado primero con Reinoso, para cambiar a un Chuchin aislado. Pasó Monte a ser el punta con la misma suerte, con el añadido de que al ser más pegajoso el central no lo dejaba ni moverse.

Ángel también entró (venía de lesión) y dejó sus destellos propios, pero lejos de la portería, y a Jhony no le dio tiempo a crear peligro. Y como el Santa Marta también había metido savia nueva no había que descuidarse atrás. Desde luego el Laguna no lo hizo y, más allá de la inquietud típica del tramo final debido la necesidad imperiosa de ganar de ambos, no sufrió.

Cuando no se puede ganar, lo importante es no perder. Y dos equipos en un momento tan delicado no se podían permitir irse sin nada. Tampoco se marchan con mucho, sobre todo un Laguna que ve cómo además sus rivales directos ganan, pero ya ha conseguido una regularidad que se resistió durante 25 jornadas.