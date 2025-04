El Laguna desciende empapado en sudor

Juan Diez Regidor Laguna de Duero Domingo, 20 de abril 2025, 15:24 Comenta Compartir

No hay consuelo. No lo hay, ni aunque haya motivos para encontrarlo, que también los hay. El Laguna es desde hace unas horas equipo de Preferente, de manera oficial, dos años después de subir. El año pasado también bajó, aunque la justicia lo devolvió a lugar privilegiado. Este año ningún tribunal solventará lo que en el campo no se ganó, por mucho esfuerzo que haya puesto, que lo puso.

Claudicó ante el Ciudad Rodrigo, a falta de cuatro partidos para la conclusión. Demasiado pronto, quizás, para quien mire lo que queda; demasiado tarde, quizás, para quienes veían al equipo sin capacidad de llegar ni a la decena de puntos. La segunda vuelta cambió la cara, pero no lo suficiente, ni siquiera cuando se merece mucho más que lo que se obtiene, como fue el caso.

Laguna Javi; Toti, Mario, Abda (Jhony, min. 74), Iker; Auso, Moli (Lucas, min. 61), Cristian; Ángel (Hugo Guzón, min. 74), Reinoso (Monte, min. 61) y Chuchin (Darío, min. 86). 0 - 1 Ciudad Rodrigo David; Dani (Álex Pérez, min. 78), José, Farres, Moríñigo; Maza, Víctor (Jorge, min. 35), Sergi; Pertu, Iván (Sopale, min. 61) y Miguel. Árbitro: Laín Pérez (Soria). Amonestó a los locales Cristian, Chuchin y Toti y a los visitantes Maza Sergio y Sopale.

Gol: 0-1 Miguel (min. 88).

Incidencias: La Laguna. 400 espectadores (100 del Ciudad Rodrigo).

El Laguna confirmó su fallecimiento el Domingo de Resurrección, con Miguel Velázquez como justiciero. Puso el último clavo en la cruz del Laguna cuando el partido desbordaba vértigo. A ninguno le valía el empate, si bien con el paso de los minutos los de Mariano Gutiérrez iban mereciendo más. Y cuando mejor estaban, el golpe. Miguel marcó un gol de genio, lo que es, para ganar credenciales a ser esculturizado en la Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo.

Los cambios habían mejorado al Laguna. Gutiérrez se dejó con inteligencia dos balas en la recámara para cuando las fuerzas del partido disputado entre semana empezaran a notarse. Monte tardó tres minutos en tener un mano a mano, pero chocó de bruces con otro que merece un monumento: David sostuvo a su equipo.

A ese mano a mano que salvó hay que sumarle otro nada más empezar a Chuchin, con una buena estirada. Y no fueron las únicas. Una triple del Laguna, un palo, un larguero en la portería local... su homólogo Javi también tuvo trabajo. Porque hasta que el Laguna fue mejor, su rival había reunido méritos para llevar al menos un gol. Miguel Velázquez sufrió al guardameta y al infortunio, pues otra que tenía para empujar... acabó sacándola, para incredulidad de una grada visitante que, por ese momento, dedicaba algún que otro improperio a su técnico por los movimientos realizados. Aquí nadie se libra.

Ningún jugador local acabó sin sudar, ni los menos habituales, que algunos fueron de partida. Más allá de vencer, pues hasta en estas circunstancias era lo principal, el objetivo era dar oportunidad a quienes no la habían tenido. O al menos no con tanta frecuencia. Savia nueva en la delantera, con Reinoso como arquitecto y Chuchin al espacio. Tres minutos tardó en tenerla, tres minutos tardó en aparecer David.

Venía de marcar un golazo en Almazán, pero no todos los días es fiesta (pese a que el Laguna, después de mucho, jugaba en domingo). Esta se la adivinó, y con el partido aún equilibrado el Ciudad Rodrigo empezó a carburar, que para eso se jugaba la vida, aunque tardó en percibirse. Quería ser directo, pero se encontraba con el peligro en su área. La siguiente, en un córner que «malremata» Cristian y después con otro mano a mano de Chuchin cuyo resultado queda para la imaginación (banderín arriba).

Miguel también cayó en otro que sí acabo en gol (por ende, anulado) e Iván se estrelló con el lateral de la red.

Ocasiones había, aunque todo se desató en la segunda parte, la que confirmó el triunfo del Ciudad Rodrigo (más contento que unas pascuas); la que puso fin al calvario rojinegro con un último golpe insalvable. Con sangre, sudor (mucho sudor) y lágrimas inevitables por confirmarse una muerte anunciada; algunas, visibles, aunque la procesión vaya por dentro. En Regional, otro gallo cantará.