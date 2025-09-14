El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un jugador del Mojados trata de contactar con el esférico en una imagen de archivo. MAR GARCÍA
Tercera Federación

La expulsión del meta Pablo a los 22 minutos condena al Mojados

El equipo vallisoletano no pudo sobreponerse a la roja directa de su portero y el gol encajado de penalti

Francisco Roberto Otero. ADG.

Bembibre

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:34

El Mojados salió escaldado de Bembibre en la primera salida del campeonato y acumula dos derrotas y siete goles en contra tras el 4-0 ... recibido en el Jesús Esteban. La rápida expulsión del guardameta Pablo, a los 22 minutos, condicionó por completo el choque. El equipo local se adelantó en la acción siguiente, al transformar el penalti cometido por el portero, y en el resto del partido el cuadro de Diego Macón casi no existió. En ataque apenas inquietó a Ivanildo y en defensa tuvo que multiplicarse para frenar las acometidas del equipo rojiblanco.

