La expulsión del meta Pablo a los 22 minutos condena al Mojados

El Mojados salió escaldado de Bembibre en la primera salida del campeonato y acumula dos derrotas y siete goles en contra tras el 4-0 ... recibido en el Jesús Esteban. La rápida expulsión del guardameta Pablo, a los 22 minutos, condicionó por completo el choque. El equipo local se adelantó en la acción siguiente, al transformar el penalti cometido por el portero, y en el resto del partido el cuadro de Diego Macón casi no existió. En ataque apenas inquietó a Ivanildo y en defensa tuvo que multiplicarse para frenar las acometidas del equipo rojiblanco.

Atlético Bembibre Ivanildo; David Lorenzo (Peke, min. 31), Arnau, Expósito, Hugo Fernández (Héctor Santín, min. 61); Motta; Manu Arias (Reimóndez, min. 72), Álex Lorenzo, José Manuel (Pelayo, min. 72), Álex Gómez; y Valentín (Álex González, min. 61). 4 - 0 CD Mojados Pablo; Adrián (Garnacho, min. 65), González, Méndez, Andrés, Vaquero (Peñacoba, min. 46); Leal (Alberto, min. 23), Isla, David Anta; Álvaro (Arranz, min. 46), y Colino (Cámara, min. 46). Goles 1-0 Valentín, de penalti (min. 24). 2-0 Álex Gómez (min. 37). 3-0 José Manuel (min. 40). 4-0 Pelayo (min. 77).

Árbitro Lozano Garrote (Zamora). Expulsó con tarjeta roja directa al jugador visitante Pablo (min. 22). Mostró tarjeta amarilla a los locales Manu Arias y Motta y al visitante David Anta.

Otros datos Jesús Esteban. 300 espectadores.

El técnico del Mojados formó con un 5-3-2, con Álvaro y Colino en punta. De inicio las cosas estaban igualadas. Méndez se cruzó en el área ante José Manuel y evitó el golpeo en posición franca y en el otro lado del campo un pase interior que recibió Álvaro a la espalda de la defensa siguió con la salida de Ivanildo, que le arrebató el balón de los pies cuando trataba de regatearle, algo escorado.

Un rechace de falta que empalmó Motta desde fuera del área y detuvo Pablo con seguridad fue la anterior acción destacada a la que cambió el encuentro. En el minuto 22 una indecisión de la zaga de la escuadra vallisoletana llevó a robar el balón por parte de Álex Gómez y cuando iba a disparar a portería fue trabado por el portero Pablo, que vio la cartulina roja, además de cometer el penalti. Leal tuvo que dejar su sitio para que entrase Alberto y Valentín convirtió la pena máxima.

Tras el penalti, la expulsión y el 1-0 el partido ya sólo tuvo un sentido y un color. Y en los siguientes minutos el Atlético Bembibre aprovechó el desconcierto del Mojados para sentenciar el choque. Tras un disparo desde tres cuartos de campo de volea de Valentín que salvó in extremis con una estirada Alberto y un tiro flojo fuera de Álvaro sobre el portal del cuadro berciano, llegó el 2-0. Álex Gómez recibió en la media luna en el minuto 37, recortó y de tiro potente a la base del palo marcó el 2-0. Y tres minutos después, un contragolpe del Atlético Bembibre contó con una pared de José Manuel con Valentín y el primero, algo escorado, marcó de tiro cruzado a la escuadra contraria.

Diego Macón jugó el resto del duelo con un 4-4-1 e hizo tres cambios al descanso para tratar de marcar un gol y meterse en el partido, pero no lo logró. El duelo decayó. En el minuto 60 Peke cazó un balón, vio al portero adelantado y desde 40 metros, junto al banquillo local, disparó de volea y el cuero se estrelló en el palo.

Contó con algunas acciones más de peligro el conjunto de Manolo Pérez a cargo de Expósito y Álex González, que mandaron alto, y de Peke, que atrapó Alberto.

En el minuto 77 llegó la sentencia a un partido que ya parecía decidido desde hacía muchos minutos. Un córner en corto siguió con centro al segundo palo de Álex Gómez y cabezazo de Pelayo a gol.

En los instantes finales hubo un tiro flojo de Garnacho desde un lateral que incluso controló el portero Ivanildo con el pecho y una acción personal de Peñacoba, con pase de la muerte desde línea de fondo, al que no llegó nadie en el área pequeña.

En la próxima jornada el Mojados recibirá a la Arandina.