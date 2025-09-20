La épica de la Arandina deja al Mojados a cero

Tercera derrota consecutiva del Mojados, que después de tres jornadas de liga sigue sin estrenar el casillero. Inicio muy diferente respecto al del año pasado ... cuando el conjunto amarillo empezó con 5 de 9 puntos. El rival era presa factible, la Arandina, que tampoco conocía la victoria, pero que se la llevó en el tiempo de descuento.

CD Mojados Alberto; Adri, Churu, Méndez, Capi (Vaquero, min. 79), Andrés; Alvi (Arranz, min. 46), Mati (Juan Leal, min. 46), Cristian (Cerro, min. 89), Colino; y Chuchi (Unai, min. 61). 0 - 1 Arandina Sergio; Manuel, Niang, Isra; Mario, Benja, Barroso (Tijan, min. 81), Freixa; Diaouf (Sandro, min. 65), Mariano y Julio (Guille, min. 74). Árbitro: Domingo Heras (Soria). Amonestó al jugador local Méndez y al visitante Diaouf.

Goles: 0-1 Tijan (min. 90+4).

Incidencias: Municipal de Mojados. 200 espectadores.

En el minuto 94 un cabezazo de Tijan firmó el triunfo del conjunto ribereño, que no había sido superior pero que llegó hasta el final con opciones. El balón parado condenó al Mojados, que había tenido las suyas, sobre todo en una segunda parte donde incrementó el ritmo, creció con el paso de los minutos y cercó la portería defendida por Sergio.

La más clara, una de Churu que con todo a favor se marchó fuera. También probó Arranz, que salió en la segunda mitad y se topó con Sergio. Muy activo el extremo local que gozó de otra de volea que se fue por poco. Lo intentaba el Mojados... pero está que no.

Los visitantes habían empezado algo más fuertes y Alberto también tuvo trabajo al inicio del partido. Sin embargo, no se daba por bueno el punto... pero fue peor el remedio que la enfermedad. Prácticamente en la última jornada del choque los locales cedieron un córner letal en el que Tijan, que había entrado a falta de diez minutos, remató el balón de manera limpia.

El tropiezo abre una primera crisis en el Mojados que arranca una liga muy exigente sin un solo punto. Las sensaciones han ido a más, pero lo que cuenta es el casillero. La próxima semana visitarán al Becerril, que también sigue con cero puntos.