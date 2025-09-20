El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Once titular del CD Mojados que se midió al Bembibre. CD Mojados
FÚTBOL - TERCERA FEDERACIÓN

La épica de la Arandina deja al Mojados a cero

Un gol el 94 destroza un buen partido de los de Diego Macón, que siguen colistas

Juan Díez Regidor

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:36

Tercera derrota consecutiva del Mojados, que después de tres jornadas de liga sigue sin estrenar el casillero. Inicio muy diferente respecto al del año pasado ... cuando el conjunto amarillo empezó con 5 de 9 puntos. El rival era presa factible, la Arandina, que tampoco conocía la victoria, pero que se la llevó en el tiempo de descuento.

