El Atlético Tordesillas toma impulso en Soria

Luis Romera-ADG Soria Sábado, 4 de octubre 2025, 21:44

La segunda victoria del Atlético Tordesillas en la presente temporada también llegó lejos de Las Salinas y por el mismo resultado que el primer desplazamiento al salir airoso contra el ascendido Numancia B (0-2). Chatún y Miguel Hernández anotaron los respectivos tantos del duelo de Soria. El encuentro de la Ciudad Deportiva Francisco Rubio arrancó sin apenas ritmo. Ambos equipos se tantearon mediante largas posesiones interrumpidas por imprecisiones y duelos.

El plan del Tordesillas quedó claro desde muy pronto: juego directo y líneas juntas, apostando por la solidez y las segundas jugadas ante un rival joven y de poca experiencia. La primera aproximación seria llegó cerca de cumplirse el cuarto de hora, cuando Chirola controló un balón en la banda, se lo llevó con la espuela, encaró la diagonal hacia el área y su disparo se marchó desviado de la meta de Oleg.

Numancia B Oleg; Rodrigo, Pedro Benito, Dani García, Saúl; Adrián Martínez (Neves, min. 63), Gavin (Mata, min. 63); Iván Niño, Miñana (Miguel Ángel, min. 80), Daichi (Raúl Voinea, min. 73); y Manu (Hugo Martínez, min. 73). 0 - 2 Atlético Tordesillas Farolo; Manja, Castaño, Herrador, Abraham; Fer; Chirola (Escudero, min. 75), Abel, Emi (Popi, min. 84); Chatún (Miguel Hernández, min. 75) y Miguel Velázquez (Dieguito, min. 91). Árbitro: Gámez Illera (Burgos). Solo amonestó al local Manu.

Goles: 0-1 Chatún (min. 41). 0-2 Miguel Hernández (min. 92).

Incidencias: Ciudad Deportiva Francisco Rubio. 100 espectadores.

Abraham probó fortuna mediante un buen centro que no encontró rematador y, poco después, el colegiado burgalés Gámez Illera no concedió un gol a los visitantes por una discutible falta al guardameta. La tónica de superioridad del Tordesillas recibió la recompensa a poco para el descanso. Chirola, muy activo, filtró un pase de calidad, y Chatún controló dentro del área y cruzó el esférico con precisión al segundo palo, lejos del alcance del guardameta, en el minuto 41.

Ninguno de los entrenadores movió ficha al paso por los vestuarios de la Ciudad Deportiva Francisco Rubio. De hecho, la primera permuta del entrenador del Tordesillas, Álex Izquierdo, se hizo aguardar hasta el minuto 75. Tras el descanso, el choque perdió más intensidad, lo cual favoreció la estrategia visitante de conservar la corta ventaja. El Atlético Tordesillas siguió fiel al orden y al rigor defensivo de la pizarra de Álex Izquierdo. Las llegadas locales se estrellaron contra la ordenada defensa rojiblanca, bien plantada casi de comienzo a fin. Los centrocampistas del Torde realizaron una notable labor de destrucción.

El tramo final deparó algo más de movimiento por ambos bandos, con intervenciones de los dos porteros, si bien no hubo ocasiones claras. Escudero y Miguel Hernández, de manera simultánea a un cuarto de hora de la conclusión, fueron los primeros recambios visitantes. Popi y Dieguito, mediante ventanas diferentes, completaron el ejercicio de refresco desde el banquillo. La segunda victoria del Tordesillas quedó sellada en el tiempo añadido, pues un centro templado de Escudero desde la izquierda fue convertido de cabeza al primer palo por el también revulsivo Miguel Hernández en el 92.

Un partido de escasa calidad se decantó del lado de la experiencia del Atlético Tordesillas. El tercer intento por alcanzar el primer triunfo de la temporada en Las Salinas será el próximo sábado (17.00 horas) contra el Mirandés B.