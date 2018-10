«Desde pequeño he querido ser el delantero de la Segoviana» Diego Gómez es derribado por el guardameta del Atlético Astorga. / J. M. Diego Gómez, el joven jugador gimnástico, resalta lo complicado que es entrar en el equipo «aunque con trabajo siempre acabas teniendo oportunidades» FERNANDO ARCONADA Segovia Martes, 30 octubre 2018, 22:52

Tuvo unos minutos frente al Atlético Astorga. Participó en la jugada del gol de Kike y provocó el penalti que fallaría Dani Calleja. También participó unos minutos en el encuentro que ganó la Segoviana en Almazán (2-3). Minutos de calidad que trata de aprovechar a pesar de su juventud y de saber que tiene mucho camino por delante.

Diego Gómez (Madrid, 1999) es uno de los exponentes de la cantera gimnástica. Sus sensaciones en estos dos partidos «han sido muy buenas, siempre trabajando lo mejor posible. Siempre que salgo al campo a jugar intento dar lo mejor de mí», comentó el joven jugador gimnástico.

Sabe que, con tanto jugador delante y la competencia que hay en su posición de delantero, resulta difícil entrar en el equipo. «Claro que es complicado y más si venimos del Unami, del juvenil... Pero estamos aquí para aprender también y cuando lo necesite el míster, a darlo todo», valoró.

Y no es que lo pasara mal al principio, en las primeras jornadas de Liga, cuando no tenía esos minutos. «Hombre, no es que sea agradable, pero con trabajo, entrenando bien, sin poner mala cara ni nada, siempre acabas teniendo oportunidades», apuntó. Luego, de lo que se trata es de aprovecharlas. Por eso su intención es la de seguir trabajando con ilusión y con mucho esfuerzo para que el técnico sigan contando con su presencia en el equipo cada fin de semana.

Es un orgullo para un jugador de la Segoviana (y más de la casa) mirar la clasificación y ver a su equipo en lo más alto, líder del grupo VIII de la Tercera División. «Desde pequeño ves a la Segoviana arriba y siempre quieres llegar ahí. Ahora que ya estoy aquí, y más estando en esa primera posición, claro que es un orgullo formar parte de este equipo y de ir los primeros».

Se nota que la afición le quiere y se le aprecia cada vez que salta al terreno de juego, «aunque cuando entro al campo intento concentrarme solo en el partido. Después, cuando termina, sí que es verdad que noto que me conocen, saben quién soy y sí que no todo el respaldo de la grada».

Su entrenador, en anteriores ruedas de prensa, se refirió al jugador como el futuro delantero de la Segoviana para muchos años. En su caso, desde que era pequeño, «siempre he querido ser el delantero de la Segoviana; luego ya cuando estás aquí, ves que es más difícil, pero mi principal objetivo es ese, conseguir ser el delantero de la Segoviana durante muchos años».

De su rival de este jueves en una nueva jornada de Liga, el Santa Marta, destacó también la juventud de algunos de sus jugadores. «Con algunos he jugado en el juvenil y tienen mucha calidad;son muy rápidos, pero esperamos ganarles en La Albuera, ante nuestra afición».