«Esta sí que es una auténtica final»

Más de tres mil euros entre multas y sanciones

«Tiene más morbo mi sanción que el que nos juguemos el descenso el domingo». Y es que recientemente se ha sabido (aunque la Federación Española siga sin publicar las sanciones del grupo VIII de la Tercera División) que el presidente del CD La Granja, Pablo Alejandro había sido sancionado con 800 euros de multa y un mes de inhabilitación, por ejercer las funciones de delegado durante el encuentro que disputó frente al Júpiter Leonés. Y entre unas cosas y otras, han sido más de tres mil euros los que el club ha tenido que desembolsar en concepto de multas y sanciones. «No me preocupa el aspecto económico, ahora lo que me preocupa es lo deportivo. Ya firmaba yo que la cuestión deportiva estuviera tan solventada como la económica. Ya sabía lo que me podía suceder y asumía la sanción. No teníamos para viajar ningún delegado, el entrenador sancionado... Y no iba a permitir que el equipo estuviera solo y saliera un jugador con el botiquín a curar a otro, como me tocó salir un par de veces; una faceta que no conocía, de lo poco que faltaba por hacer. No teníamos a nadie. Había que hacerlo, y no me arrepiento; lo volvería a hacer otra vez.Y ahora, cuando ha salido, ya se ha cumplido prácticamente la sanción. Y respecto a la multa, pues se paga y ya está. Si al final conseguimos salvarnos, lo daremos por bien empleado; nos servirá de lección para el año que viene».