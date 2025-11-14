Muere el mítico entrenador Xabier Azkargorta Conocido por clasificar a Bolivia por primera vez para el Mundial, hizo carrera en España y después en Sudamérica. Ha fallecido en el país andino a los 72 años de edad

Javier Varela Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:22

Luto en el fútbol español. Xabier 'Bigotón' Azkargorta ha mierto a los 72 años en Bolivia. El país que le había acogido como suyo, en el que residía y en el que su nombre quedará inmortalizado por la histórica clasificación de la verde para el Mundial de Estados Unidos 1994, hasta ahora única del país, con Xabier Azkargorta a los mandos.

El técnico murió este viernes 14 de noviembre tras padecer y batallar contra varias complicaciones cardíacas en la última década. Español de nacimiento y boliviano de corazón, llegó al país andino en 1993 y ya nunca lo abandonó. Hizo su carrera como entrenador en Chile, México y Japón, pero donde triunfó fue en Bolivia, donde dirigió a los clubes más importantes del país: Oriente Petrolero, Bolívar, Sport Boys y Atlético Palmaflor.

