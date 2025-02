Morata recala en el Galatasaray tras solo seis meses en el Milan El delantero español llega en calidad de cedido con opción de compra de al menos ocho millones después de no lograr adaptarse al club 'rossonero', convertido en un polvorín

Pedro Rodríguez Madrid Domingo, 2 de febrero 2025, 15:01 | Actualizado 15:17h.

El Galatasaray confirmó este domingo lo que era un secreto a voces, que negocia la inmediata incoporación de Álvaro Morata en lo que será el movimiento más sonado en el mercado de fichajes invernal que concluye este lunes. Según la cadena turca NTV, el ariete madrileño, capitán de la selección española, ya tendría que haber llegado a Estambul este pasado sábado, pero un contratiempo causado por la densa niebla envolvía la ciudad del Bósforo aplazó el vuelo a este domingo.

Hay algunas discrepancias en torno al montante de la operación. Mientras NTV asegura que se trata de una cesión de un año y medio con opción a compra por 8 millones de euros, el diario turco Sabah pone el precio en los 10 millones, añadiendo que el jugador cobrará tres millones hasta el final de la temporada. Otras fuentes aseguran que la opción de compra es obligatoria y asciende a 15 millones.

Morata, quien tras conquistar la Eurocopa y jugar al sí pero no con el Atlético firmó con el club italiano en verano por 13 millones de euros, tenía contrato hasta 2028 pero no ha logrado adaptarse a la situación del club italiano, marcado por la inestabilidad y la constante búsqueda de otro delantero. Además, la relación con el nuevo entrenador, el portugués Sergio Conceicao, parece haber sido otro factor clave que motivó su salida. A lo largo de su estancia en Milán, Morata anotó seis goles en 24 partidos. Era un jugador 'rossonero' importante, pero no imprescindible.

Aunque jugaba, el delantero español no estaba completamente satisfecho con el rol que le asignaba Conceicao dentro del esquema táctico del equipo. Las funciones en ataque no coincidían con sus expectativas, lo que le generó una sensación de desajuste. También contribuye el hecho de los problemas existentes en el vestuario del club lombardo, convertido en un polvorín donde es difícil rendir a buen nivel.

Un nuevo desafío en Estambul

En Estambul, Morata desciende de nivel deportivo, pero compartirá vestuario con estrellas como el nigeriano Victor Osimhen, quien luchará por ser el nuevo titular, aunque aún pertenece al Nápoles, y el lesionado Mauro Icardi. El club del barrio de Galata refuerza su plantilla con un delantero experimentado de cara a afrontar la Superliga turca que lidera y la Liga Europa, donde se medirá en los 'playoffs' de dieciseisavos de final contra el AZ Alkmaar.

Este inesperado movimiento marca un nuevo giro en la carrera de Morata, el futbolista que más dinero ha movido en fichajes en la historia del fútbol español, acumulando un total de 210 millones de euros en sus traspasos, con pasos previos por el Atlético de Madrid, el Getafe, el Real Madrid, la Juventus, el Chelsea, el Milan y, ahora, el Galatasaray.

En cuanto a los jugadores españoles con mayores cifras en transferencias, le sigue muy de lejos Fernando Torres, que ocupa la segunda posición con 97,5 millones. A nivel mundial, Morata es el quinto futbolista con más dinero movido en traspasos, por detrás de Neymar (400 millones), Lukaku (369 millones), Cristiano Ronaldo (247 millones) y Ousmane Dembélé (220 millones).