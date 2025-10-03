Xabi Alonso: «Nadie me ha dicho que no quiera jugar en alguna posición»

Ignacio Tylko Madrid Viernes, 3 de octubre 2025, 14:25 Comenta Compartir

¿Lees, ves o escuchas lo que se dice de tí?: «No mucho, la verdad». Después de unas primeras semanas casi de baño y masaje para lo que es tradición, Xabi Alonso empieza a sufrir lo que son las conferencias de prensa de un entrenador del Real Madrid cuando llegan los malos resultados, sobre todo en este caso un manotazo como el del derbi del Metropolitano. En la previa del Villarreal, el técnico tolosarra trató de llevar las respuestas a su terreno, el de anteponer siempre el colectivo a las individualidades, pero era inevitable cuestionarle si siente que su autoridad puede verse amenazada con desplantes como los ocurridos con Vinicius o Fede Valverde.

«Pasamos mucho tiempo juntos y tenemos esa cercanía y unión en lo bueno y en lo malo. Siempre he notado esa confianza y proximidad con los jugadores, sabiendo el puesto que me toca, pero respetándonos y trabajando de la mano», aseguró Xabi Alonso tras negar de forma rotunda que algún futbolista le haya pedido no actuar en determinada demarcación: «A mí, ningún jugador me ha dicho nunca que no quiere jugar en una posición. Todos está con muy buena predisposición y luego yo soy el que tiene que decidir y pensar que es lo mejor para el equipo. Eso lo quiero dejar claro.

A vueltas con Valverde, quién si ha afirmado públicamente que no le gusta jugar de lateral derecho, Xabi Alonso evitó afirmar dónde actuará frente al equipo de Marcelino García Toral. «Fede está preparado para mañana como todos. Sabemos lo importante que es para el equipo y queremos cerrar este bloque antes del parón con otra victoria».

Escueto y rotundo

Frunció el ceño Xabi al preguntarle si ha instaurado que los suplentes participen de los rondos mientras los titulares calientes, sobre todo si se tiene en cuenta que Valverde no lo hizo así en el reciente choque de Champions de Almaty. «Es algo que nos gusta porque puede haber alguna lesión. Es normal e importante. Quiero que todos participen», respondió el guipuzcano da manera escueta pero a la vez rotunda.

Sabido es que el Real Madrid es un club donde la crítica suele estar peleada con la virtud del término medio, pero Xabi Alonso apela al equilibrio. «Ni hay que estar muy altos, ni muy bajos. Cuanto menos nos afecten las cosas para lo bueno y para lo malo, más eficaces seremos en el rendimiento. No olvidamos los resultados, pero no nos quedamos enganchados».

Insistió el expreparador del Leverkusen que trata de no quemarse con los incendios exteriores. «Intento darle más importancia al vestuario y a lo que puedo cambiar. Tenemos suerte de que el equipo es lo más importante. Hay que naturalizar las situaciones, saber convivir con ellas y estar tranquilo. Con lo de fuera convivo y lo llevo bastante bien. Intento que me afecte poco, o a veces nada. No me desgasto mucho, la verdad».

«No me desgasto mucho»

Sonrió Xabi al cuestionarle por las diferencias entre el estrés que se genera como futbolista y como entrenador. «No tiene nada que ver. El banquillo es menos exigente en unas cosas más demandante en otras. Ahora tengo que gestionar mucho más, pero es lo que me toca y es lo que estoy disfrutando».

Restó importancia a la ausencia de Jude Bellingham en la convocatoria de Inglaterra realizada por Thomas Tuchel y dijo que, a diferencia de Hansi Flick, no ha tenido ningún problema con Luis de la Fuente desde que entrena al Real Madrid. «Normalmente son los jugadores los que nos transmiten la información y siempre tenemos la puerta abierta a los seleccionadores. Los preparadores físicos son los tienen más contacto entre ellos para controlar cargas. Intentamos tener buena comunicación. Hasta ahora no ha habido problemas».

De cara a la afición, Xabi remarcó que no le pide nada porque considera que «es el equipo el que tiene que ser proactivo, intenso y hacer las cosas bien para ganar al Villarreal y cerrar con un triunfo el bloque de partidos» previo al segundo parón liguero a causa de los compromisos de las selecciones nacionales en el camino de clasificación para el Mundial 2026.