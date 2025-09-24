El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vincius muestra el escudo tras su último golazo ante el Levante. Ep
Análisis

Vinicius, otra vez ángel y demonio

El brasileño marcó, asistió y completó su primer partido con Xabi Alonso, pero le faltó al respeto a Elgezabal en la única nota discordante de un Real Madrid redondo

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:36

«Estamos en fase de construcción. Llevamos 51 días y hay mucho camino que recorrer y cosas que mejorar». Tras la exhibición del Real Madrid ... en el Ciutat de València, donde quizá realizó su partido más completo en este inicio de curso, Xabi Alonso no abandonó el tono mesurado y reflexivo que le caracteriza y huyó de cualquier euforia con la mirada en el derbi del sábado en el Metropolitano.

