Valverde tenía razón

P. RÍOS Barcelona Miércoles, 3 abril 2019, 14:32

A Ernesto Valverde se le critica por hacer pocas rotaciones y por apenas apostar por jugadores de la cantera. Fueron muchas las voces que cuando vieron la convocatoria del Barça para enfrentarse al Villarreal, con los cracks de siempre, insistieron en esa idea al considerar que era el momento de los menos habituales, con 10 puntos de ventaja al Atlético y 12 al Madrid, a las puertas del Barça-Atlético y de la Liga de Campeones ante el Manchester United. Incluso se le reclamó la presencia de Riqui Puig, abanderado del ADN azulgrana en el filial. Una vez acabado el partido, quedó claro que el entrenador sabe lo que hace en confiar en 14 ó 15 jugadores y que quizás esté acertando en proteger a los más jóvenes de estropicios como el del Estadio de la Cerámica, pues quedarían señalados.

El carácter competitivo de Leo Messi y Luis Suárez, que igualaron en el tiempo añadido un partido que el Villarreal ya celebraba con el 4-2 en el minuto 90, dieron un punto de oro a un Barça que se relajó tras el 0-2 inicial. Valverde dio descanso de inicio al pilar por línea que tiene en su plantilla: Gerard Piqué, que se perdió sus primeros minutos de la temporada; Ivan Rakitic, el hombre clave del técnico; y Messi, cuya pubalgia requiere descansos periódicos. A cambio tomó dos decisiones. Intentar recuperar a Samuel Umtiti, un objetivo en el que fracasó, y dar continuidad a Malcom, quien si se ganó un respeto con su asistencia a Philippe Coutinho en el 0-1 y su gol de cabeza en el 0-2.

04:36 Vídeo. Resumen y goles del 4-4

Umtiti evidenció que todavía le queda mucho para ser el central de la pasada temporada y dejó sombras sobre el funcionamiento correcto de una rodilla que no quiso operarse pese a los consejos médicos del club y que le mantuvo cinco meses de baja, con un partido jugado de por medio. Con Francia si jugó los dos partidos recientes de titular, pero Didier Deschamps toma pocos riesgos y el central sufre menos. En el Barça se vive al límite y Umtiti todavía no está preparado para ellos.

Hizo peor a Clement Lenglet, con un eje de centrales zurdos que no funcionó. Se sabe segunda opción tras Lenglet cuando juega Piqué y no lo lleva bien una vez adquirido el cartel de campeón del mundo. Tampoco supo ayudar Sergio Busquets, con el freno de mano puesto antes de tiempo como veterano que es, y jugadores como Arthur y Coutinho no mostraron el carácter necesario, del que va sobrado Arturo Vidal, pero a quien le falta el toque. El híbrido preparado por Valverde hizo aguas.

00:13 Vídeo. El golazo de Messi en el 4-3

Quedó claro que sigue habiendo Liga, tal y como había avisado Valverde, con una final el sábado ante el Atlético en el Camp Nou, sin el sancionado Vidal. El equipo rojiblanco puede colocarse a 5 puntos y tener el 'goal average' particular favorable en caso de victoria. En caso de triunfo azulgrana serían 11 de ventaja con 21 en juego. Ya sería una misión casi imposible para la escuadra colchonera. Ese día jugará el once titular de Valverde, con la única duda de Semedo o Sergi Roberto en el lateral derecho, incluso podría entrar el de Reus en la media prescindiendo de Coutinho porque el empate le vale más al Barça que al Atlético. Pero en Villarreal quedó claro que ni el líder pude hacer experimentos porque lo paga.