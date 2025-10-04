El Real Madrid recupera la cabeza con un triunfo polémico ante el Villarreal

Ignacio Tylko Madrid Sábado, 4 de octubre 2025, 23:05 | Actualizado 23:40h. Comenta Compartir

Tras una semana convulsa marcada por el derbi y la gestión de Xabi Alonso, el Real Madrid recuperó la cabeza y su dinámica ganadora con un triunfo ante un Villarreal que se presentaba amenazante, después de tres triunfos seguidos en Liga, pero hincó la rodilla en una noche no exenta de polémica. Más efectivo que brillante, se impuso el equipo blanco con Valverde de lateral derecho, un doblete de Vinicius y un gol más de Mbappé antes de ser cambiado por molestias en un pie. Ya suma el astro de Bondy 40 tantos en 42 partidos con el Madrid, los mismos que Cristiano Ronaldo.

El Submarino no fue tan poderoso como indicaba su clasificación, pero tuvo su momento en el final del primer acto y después de que Mikautadze acortase distancias. Se quejan amargamente sus jugadores de dos episodios en el Bernabéu, el penalti sobre Vinicius que supuso el 2-1 y la rigurosa expulsión de Mouriño. También los locales reclaman dos posibles penas máximas sobre Vini y al final sobre Rodrygo.

Desde que llegó, Xabi Alonso abogó por la meritocracia, las oportunidades para quien se las trabajase en los entrenamientos. E insistió en el mensaje de que eso hace al Madrid más «impredecible» y peligroso. Tras el vapuleo del Metropolitano y el largo viaje a Kazajistán, su equipo se presentó en el Bernabéu con novedades y cierto morbo.

Real Madrid Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Ceballos (Camavinga, min. 64), Mastantuono (Brahim, min. 75), Güler (Belllingham, min. 64), Vinicius y Mbappé (Rodrygo, min. 83). 3 - 1 Villarreal Arnau Tenas, Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Cardona, Buchananm (Pépé, min. 46) Comesaña (Parejo, min. 86), Thomas Partey, Gueye (Pedraza, min. 73), Tani Oluwaseyi (Altimira, min. 82) y Moleiro (Mikautadze. Min. 46). Goles: 1-0: min. 47, Vinicius. 2-0: min. 69, Vinicius, de penalti. 2-1: min. 73, Mikautadze. 3-1: min. 81, Mbappé.

Árbitro: Cuadra Fernández (Balear). Expulsó por doble amarilla a Mouriño (min. 77). Amonestó a Cardona, Tchouaméni y Mastantuono.

Incidencias: Partido de la octava jornada de Liga, disputado en el Santiago Bernabéu ante 75.216 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de José Araquisitáin, exportero del Real Madrid.

Después de muchos dimes, diretes, comunicados y desmentidos, el tolosarra ejerció su autoridad y, aunque el uruguayo no quería, alineó a Valverde en el lateral derecho. Es cierto que Fede ejerció muy alto y trató de trazar diagonales hacia el centro, pero se aguantó y fue lateral porque con Trent y Carvajal lesionados, su equipo le necesita. Como ante el Almaty, Ceballos actuó en la sala de máquinas y Bellingham repitió banquillo. Admitió con hechos Xabi Alonso su error al alinear al inglés en el derbi pese a estar aún corto de preparación. Por algo también no le ha convocado Thomas Tuchel con Inglaterra.

Sorpresas también en el Villarreal, fatigado tras el exigente duelo del miércoles en Champions ante la Juventus. Marcelino, que igualó los 259 partidos de Manuel Pellegrini como entrenadores con más presencia en el banquillo del Submarino, puso cemento en el medio con un trivote y dejó fuera a Pépé y Mikautadze, sus dos figuras. Como dijo en la previa, quería hacer un partido largo.

Valvede, lateral

Con esas trazas, salió el Madrid con dinamismo, intensidad y una presión muy alta, como le gusta a Xabi. A los 20 minutos, Cardona y Mouriño, los dos laterales del Villarreal, ya estaban amenazados con una tarjeta. Empero, el dominio territorial de los locales tampoco se tradujo en muchas ocasiones. La más clara, producto de una asistencia de Mbappé, generoso en su pase a Mastantuono, no fue gol porque desvió con la rodilla Veiga el tiro de Franco desde el punto de penalti. También Tchouaméni rondó también el tanto en un par de remates de cabeza.

Resistió bien, con orden y aplomo, el Villarreal ese inicio fuerte del Madrid, y terminó mejor el primer tiempo. En cuando los blancos llegaban tarde a la presión y los amarillos salían, había sensación de peligro en torno a Courtois. El belga fue clave al imponerse en un mano a mano a Tani, ya forzado tras superar por potencia y velocidad a Huijsen y Militao. Instantes después, Buchanan percutió pero Moleiro definió en semifallo. Y murió ese acto con una acción individual de Mastantuono, que se lo guisó y le lo comió pero lanzó desde la frontal rozando el poste.

Se reanudó el choque con dos cambios valientes de Marcelino, que introdujo a Mikautadze y Pépé, pero ocurrió que el Madrid golpeó a la primera. Vini recogió un balón cerca sin aparente peligro, se fue fácil del amonestado Mourinho y su disparo entró porque lo desvió Comesaña con el tacón. Una vez más, un detalle, una acción afortunada, destroza cualquier plan urdido tras una profunda reflexión.

Nuevo escenario, con más espacios para que el Madrid contragolpease y sensación de ida y vuelta. En cuanto el Villarreal desperdició una ocasión excelente, ya que el pase de la muerte de Pépé no lo remató Mikautadze de milagro, Xabi tiró de Bellingham, en lugar de Güler, y Camavinga. Y el Madrid dobló su ventaja enseguida, de penalti. Se lo hizo un ingenuo Rafa Marín a Vinicius, o al menos eso entendió Guillermo Cuadra tras un mínimo contacto, y el brasileño aprovechó el regalo de Mbappé, que le dejó tirarlo.

El triunfo parecía abrochado, pero el golazo desde la frontal de Mikautadze devolvía la emoción al tramo final. De nuevo, el Villarreal se sintió perjudicado. Vinicius teatralizó tras una porfía con Mouriño y el uruguayo se fue a la calle por doble amarilla. Al ser amonestación, no roja directa, el VAR no entró. Quedaba aún el gol de Mbappé, que ya lleva nueve. Marcó y luego se retiró cojeando. Minutos para Rodrygo. No parece una lesión seria.