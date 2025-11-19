El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Eder Militao, durante el amistoso entre Brasil y Túnez. Franck Fife / AFP

Militao, dos semanas de baja por una lesión en el aductor

El central brasileño, que se produjo una dolencia muscular en la pierna derecha durante el amistoso entre Brasil y Túnez, se perderá los duelos de Liga en Elche y Girona además de la visita al Olympiacos en la Champions

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:08

Nuevo contratiempo en forma de lesión para el Real Madrid de Xabi Alonso. Los análisis a Eder Militao por parte de los servicios médicos del club blanco este miércoles, después de que el central brasileño se resintiese de unas dolencias durante el amistoso entre su selección, Brasil, y Túnez, confirmaron que el central sufre una lesión en el aductor mayor de su pierna derecha.

Está dolencia muscular implica un periodo de recuperación de unas dos semanas y por tanto alejara al zaguero brasileño de las visitas ligueras a Elche y Girona, próximos compromisos del conjunto madridista en el campeonato de la regularidad, así como del viaje en Champions para medirse al Olympiacos de José Luis Mendilibar en El Pireo.

Así las cosas, la intención es que Militao esté disponible para el importante compromiso de Liga que medirá al Real Madrid y al Athletic en San Mamés el miércoles 3 de diciembre, que corresponde a la jornada 19 pero se adelanta por la disputa en enero de la Supercopa de España de Arabia Saudí, en la que competirán ambos equipos.

El defensa paulista se retiró al sentir molestias físicas en su pierna derecha cuando había transcurrido una hora de juego del duelo entre la Brasil de Carlo Ancelotti y Túnez, disputado este martes en Lille. Previamente, el sábado en el Emirates Stadium de Londres, había disputado el encuentro completo de la Canarinha ante Senegal, también de carácter amistoso.

