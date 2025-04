Diakhaby mantiene que recibió insultos racistas y Cala lo niega

r. c. Martes, 6 de abril 2021, 15:17 | Actualizado 17:50h. Comenta Compartir

Dos días después de los desagradables sucesos acaecidos durante el partido de Liga entre el Cádiz y el Valencia, en el que el futbolista che Mouctar Diakhaby se retiró del césped junto a sus compañeros de equipo tras asegurar haber recibido insultos racistas por el jugador cadista Juan Cala, y tras muchos debates y artículos sobre lo ocurrido, ambos ofrecieron este martes su versión de los hechos.

El francés mostró su opinión a través de un mensaje de vídeo difundido por el Valencia. «Después de dos días estoy muy tranquilo y quiero hablar. Hay una jugada en la que un jugador me insulta y sus palabras son: 'negro de mierda'. Eso es intolerable, yo no puedo permitir eso y habéis visto mi reacción», señaló el defensa valencianista.

«Después de eso mis compañeros y yo decidimos ir al vestuario, que era una buena decisión. Luego un jugador de ellos propuso a uno nuestro que si Cala se excusaba nosotros volvíamos al campo. Nosotros dijimos que las cosas no son así, no puedes hacer algo así y que no pase nada. Hoy me siento bien pero me ha dolido muchísimo. Espero que la Liga haga cosas y aporte soluciones para que todo se aclare. Quiero agradecer al Valencia, mis compañeros y entrenadores y los aficionados la solidaridad, el apoyo y el cariño que me han dado. Muchas gracias», añadió Diakhaby en su mensaje.

También Cala quiso comparecer ante los medios para aportar su versión de lo ocurrido, totalmente diferente. «Todo empieza en un córner a favor del Valencia. El jugador del Valencia Diakhaby cae encima de mí y yo recibo un golpe. Yo reclamo falta y él que me levante con aspavientos y no sé qué palabra exacta utiliza», comenzó exponiendo los hechos el central cadista.

«Después viene el gol, la tarjeta y finalmente, la jugada desafortunada en la que recibo un golpe, caigo y reclamo como en cualquier otro lance del juego. Corriendo hacia atrás el jugador me increpa, yo me vuelvo con aspavientos, como se puede ver en todas las imágenes, y le digo: 'déjame en paz'. En ese mismo momento se desentiende de la jugada y viene hacia mí dieciendo que le he dicho: 'negro de mierda'. Yo le digo que se tranquilice, que no le he dicho eso, y entonces me empuja, llega mi compañero Fali para separar y ya se forma la tangana», añadió Cala.

«En ese momento yo pienso que viene a provocar una segunda tarjeta y me quedo al margen de la trifulca. El árbitro le muestra la tarjeta y a partir de ahí monta en cólera y ya podemos ver las imágenes desafortunadas que ya hemos visto en todos los sitios, en las que le pide a su compañero Gabriel Paulista que se vayan del campo. Yo me quedo con cara de asombro, de bochorno sobre lo que está pasando, y ya todo lo demás lo habéis visto», incidió el defensa cadista. «Reitero: Nunca he dicho 'eres un negro de mierda'. No se lo he dicho, eso está claro», concluyó con rotundidad.

«O se lo ha inventado o entiende otra cosa cuando le dije 'déjame en paz'. Lo que pasa después es un circo. Gabriel Paulista insta a su compañero a meterse para adentro cuando lo está calmando Fali. Si te ha dicho eso su compañero, me coges y me reúnes con él para explicarle lo que he dicho», señaló el futbolista sevillano al ser preguntado sobre si Diakhaby habría inventado su versión de lo ocurrido.

«Juan Cala ha perdido una gran oportunidad de aceptar ese error y pedir disculpas al afectado. En lugar de eso, ha atacado al propio jugador y a otros miembros del Valencia CF.», respondió por su parte el Valencia a través de sus perfiles oficiales en las distintas redes sociales.

«El Valencia CF cree totalmente en su futbolista y le reitera su pleno apoyo. Tras las amenazas de Juan Cala en su rueda de prensa de este martes, día 6 de abril, el Club, su presidente Anil Murthy y su jugador Mouctar Diakhaby mantienen intacta su profunda convicción de luchar donde haga falta y hasta el final por el bien del fútbol», añade el club en respuesta a la disposición de Cala de llevar a los tribunales las acusaciones por parte de Diakhaby y el propio Valencia.