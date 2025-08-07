El Alavés apuesta por Mariano Díaz: firma hasta 2027

Mariano Díaz (Premiá de Mar, 1993) es nuevo jugador del Deportivo Alavés. El delantero hispano-dominicano de 32 años firma por dos temporadas (hasta 2027) ... con los albiazules, convirtiéndose en la séptima incorporación de este mercado tras Pablo Ibáñez, Jonny Otto, Raúl Fernández, Yusi, Calebe y Aleñá. «A veces, sólo necesitas un lugar donde crean en ti. Lo mejor, está por escribir. Mi mejor versión, está por llegar», ha confesado el internacional por la República Dominicana tras oficializarse su fichaje. 24 días después de comenzar a entrenar con los vitorianos en busca de ponerse en forma y encontrar destino tras estar sin equipo desde que dejara el Sevilla en mayo de 2024, el ex, entre otros, del Real Madrid y del Olympique Lyon refuerza el ataque de los vitorianos, debilitados tras el traspaso de Panichelli al Estrasburgo.

En los últimas horas, el club y el futbolista habían entablado negociaciones para unir sus caminos. Lo que en un principio era un acuerdo para que Mariano recuperara el tono físico y competitivo, inmerso en el día a día de un equipo de Primera División tras más de un año de inactividad, se ha transformado en un fichaje que da un impulso a la parcela ofensiva del Alavés. Desde su llegada a Ibaia, Mariano fue uno más de los vitorianos. Aunque ambas partes señalaron que no estaba a prueba, el delantero viajó al stage en Girona y disputó los cuatro partidos amistosos que los albiazules han jugado hasta la fecha. Con el '5' a la espalda, el atacante marcó un doblete en el triunfo (2-1) frente al Castellón y fue titular, jugando 70 minutos, en la derrota (0-1) ante el Huesca.

Su gran nivel en los entrenamientos y en los partidos, en los que rindió bien física y futbolísticamente, convencieron a Coudet y al Alavés, que le ofreció un contrato para ser uno más de la plantilla. Mariano, con gran cartel y ofertas, ha apostado por seguir su carrera en Mendizorroza, oficilizándose su acuerdo por dos temporadas con un club que ya intentó ficharle en el pasado cuanto empezaba a despuntar en el Castilla.

El '9', que no juega desde mayo de 2024 con el Sevilla un partido oficial, está ilusionado y motivado con volver a la élite. «Cada día que pasa se va integrando más con nosotros. Está implicado en el proyecto del Alavés y estamos muy satisfechos con lo que está mostrando. Siempre consideramos a Mariano un fantástico futbolista que por circunstancias en los últimos años no ha podido dar el nivel que en su momento llegó a mostrar. En ningún caso, cuando entró a formar parte de esta dinámica de trabajo, imaginábamos que podía ser una opción para nosotros. Si Mariano es una opción es porque nos elige, no porque cuestionemos qué es un fantástico jugador», destacó Sergio Fernández, que ha conseguido atar a un futbolista de enorme experiencia y prestigio.

Sus 84 goles en 238 partidos entre Badalona, Real Madrid, Olympique de Lyon y Sevilla hablan de la calidad y la efectividad de un delantero que cuenta con tres Ligas y dos Champions, entre algunos de sus 10 títulos, en su palmarés. Sus 18 tantos en 34 encuentros en la Ligue 1 francesa en la 2017-18 son la mejor marca de un Mariano que las últimas campañas tuvo un rol residual tanto en el Bernabéu como en el Pizjuán. Sin embargo, su rendimiento en estas tres semanas en los entrenamientos y en los amistosos, en los que ha demostrado ser un atacante rápido, potente, intenso y con gol, yendo fuerte a la presión, al contacto con el defensa y por alto. Cualidades que han hecho que el Alavés haya apostado por Mariano a pesar de sus 14 meses de inactividad para que sea, junto a Toni Martínez y Villalibre, la punta de lanza albiazul en la nueva temporada.