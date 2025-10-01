El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fede Valverde, realizando ejercicios de calentamiento con el Real Madrid. EP
Análisis

El método Xabi Alonso ya deja caras largas

Valverde y Vinicius visibilizan su descontento al ver amenazada la zona de confort que tenían con Ancelotti

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:01

Cuando Xabi Alonso aterrizó en el Real Madrid se disparó la ilusión dentro de un vestuario que había mostrado grietas en el crepúsculo de la ... era Ancelotti. Llegaba un técnico moderno, con un libreto camaleónico, un carisma a prueba de bombas y la condición de leyenda. Su figura parecía encajar como un guante dentro de las necesidades de un equipo que precisaba un electroshock para volver a la senda del éxito. Sin embargo, como ocurre con tantas cosas en la vida, no siempre es fácil adaptarse a un nuevo escenario y el método del estratega vasco ya empieza a dejar caras largas por parte de algunos de sus pupilos con mayor jerarquía, como quedó puesto de manifiesto el martes en Almaty.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil investiga una brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  2. 2

    La Policía de Valladolid socorre a un hombre que convulsionó mientras hacía la compra en un súper
  3. 3 Cierre de Motos Copa: qué hacer para comprar con garantías y poder exigir responsabilidades
  4. 4

    La antigua discoteca Cabana de Valladolid revive para acoger 57 trasteros
  5. 5

    Horse acepta subir las nóminas el 2,1% con carácter retroactivo desde enero como prueba de su «voluntad de diálogo»
  6. 6

    La familia de la vallisoletana asesinada en Bruselas pide que el juicio se convierta en «símbolo contra la violencia hacia la mujer»
  7. 7

    La demanda del Ayuntamiento contra la estación de trenes pide la anulación del proyecto
  8. 8

    El plazo para presentar los escritos de acusación del caso Esther López se reanuda
  9. 9 Muere Paola Caldera, la influencer que dio a conocer su lucha contra la leucemia
  10. 10

    La plantilla de Frenos y Conjuntos saca su protesta a la calle para exigir «respeto, porque la gente va a trabajar con miedo» 

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El método Xabi Alonso ya deja caras largas

El método Xabi Alonso ya deja caras largas