El Ajax amenaza el sueño de Cristiano El portugués aspira con la Juventus a igualar a Gento, el único futbolista con seis Ligas de Campeones en su palmarés, pero el 1-1 de la ida compromete el proyecto 'bianconero' MIGUEL OLMEDA Madrid Martes, 16 abril 2019, 16:14

Cristiano Ronaldo no da puntada sin hilo. Cuando decidió abandonar -definitivamente- el Real Madrid el pasado verano, ya sabía su destino y su gran objetivo: continuar engrosando su palmarés para que la etiqueta de mejor futbolista europeo de la historia no admitiera dudas. En la Juventus, un coloso acostumbrado a perder finales en los últimos años, se le presentaba la oportunidad de igualar a Paco Gento, otra leyenda del madridismo, como los únicos jugadores que han ganado seis 'orejonas'. Para la 'Vecchia Signora', Cristiano era el elemento que completaba el faraónico puzle... Aunque ahora el Ajax amenaza con descolocar todas las piezas.

El 1-1 de la ida en Ámsterdam, en todo caso, beneficia a la Juventus, pues obliga a los neerlandeses a ver puerta en Turín. Claro que en octavos, antes de visitar el Santiago Bernabéu, el Ajax había caído 1-2 con el Real Madrid, y ya se sabe... Para la escuadra italiana el temor no reside tanto en el resultado de la semana pasada como en las sensaciones de aquel encuentro, que pudo haber concluido mucho peor para los intereses 'bianconeri' si Van de Beek, Ziyech o Ekkelenkamp hubieran embocado las que tuvieron, clarísimas, ante Szczesny.

Veintidós años después de sus últimas semifinales de Champions, el Ajax apura su mejor momento en lo que va de siglo XXI. Plantado en la final de Copa -que jugará ante el Willem II- y con la Eredivisie en su mano tras remontar una renta de siete puntos al PSV Eindhoven, de la mano de Erik ten Hag puede ganar su primer doblete desde la 2001-02. Y lo hace a base de goleadas: suma 106 tantos a falta de cuatro jornadas, apuntando al récord de 122 que el propio Ajax ostenta desde 1967. La Juventus, entre tanto, prepara el alirón en Italia, aunque tuvo que posponerlo este fin de semana tras caer con la SPAL con un equipo repleto de suplentes.

Unido a la baja de Tagliafico por sanción, Frenkie de Jong dio el susto el sábado al retirarse lesionado del choque frente al Excelsior. Con todo, y tras las declaraciones del lateral argentino y de Ali Dursun, el agente del centrocampista, parece que el flamante fichaje del Barcelona podrá vestirse de corto en el Juventus Stadium. Y en el banquillo esperará el sempiterno Klaas-Jan Huntelaar, que contra el Excelsior se convirtió en el jugador más veterano en marcar un 'hat-trick' con la camiseta del Ajax.

Más quebraderos de cabeza tiene Massimiliano Allegri, que todavía no sabe si recuperará a Chiellini para formar con Bonucci y a Emre Can para apuntalar el centro del campo, superado en la ida. Khedira, que volvía de lesión, se resintió de sus molestias el pasado fin de semana y Douglas Costa, agitador al contragolpe en Ámsterdam, es baja casi segura por problemas musculares. Mandzukic no entró en la lista.

Alineaciones probables:

Juventus: Szczesny, Cancelo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro, Bentancour, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Kean y Cristiano.

Ajax: Onana, Veltman, De Ligt, Blind, Mazraoui, Schöne, De Jong, Ziyech, Van de Beek, Neres y Tadic.

Árbitro: Clement Turpin (Francia).

Estadio: Juventus Stadium (Turín).

Hora: 21:00

TV: Movistar Liga de Campeones 1