El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juez libera a Cerdán al considerar «mitigado» el riesgo de que destruya las pruebas de su trama corrupta
Aspecto general del Camp Nou, todavía en remodelación. Josep Lago / AFP

El Barça también regresa al Camp Nou en la Champions

El conjunto azulgrana disputará su duelo ante el Eintracht de la sexta jornada en el remodelado estadio después de que la UEFA haya aceptado hacer una excepción

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:41

Comenta

El regreso liguero del Barça al Camp Nou, el próximo sábado ante el Athletic, tendrá continuidad en la Liga de Campeones. El martes 9 de diciembre, frente al Eintracht de Fráncfort, tendrá lugar el esperado retorno azulgrana a su remodelado estadio para el partido de la sexta jornada en la máxima competición continental.

La buena noticia para la entidad presidida por Joan Laporta ha sido posible gracias a la excepción de la UEFA para aceptar un cambio de estadio sobre la marcha en plena fase liga, un extremo a priori no contemplado.

Se da la circunstancia morbosa de que el Eintracht fue protagonista en el mismo Camp Nou en aquella eliminatoria de cuartos de final de la Europa League de infausto recuerdo para el Barça, pues el cuadro blaugrana, que había eliminado previamente al Nápoles y al Galatasaray tras caer a la segunda competición europea desde la fase de grupos de la Champions, no solo cayó ante el equipo alemán, sino que además vivió una auténtica invasión de su estadio por parte de la afición visitante merced a una polémica gestión de los abonos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un millón de euros para la reforma de los pisos de Óscar Puente y Ana Redondo en Madrid
  2. 2

    Mercadona cierra este sábado Juan de Juni para abrir el lunes 24 en Huerta del Rey
  3. 3

    El chófer de Auvasa agredido en Parquesol: «Se bajó cabreado y dio un puñetazo a la ventanilla»
  4. 4 Detenidos en Íscar dos fugitivos, uno con un machete, tras una peligrosa persecución desde Cuéllar
  5. 5 Renault Valladolid lanza una oferta de empleo para contratar a 300 operarios
  6. 6 Alerta por presencia de listeria en productos cárnicos: estos son los datos de los nuevos lotes afectados
  7. 7

    Intentan atracar un súper con una pistola y acaban «pagando unas cervezas» antes de huir en Valladolid
  8. 8

    Madrugada de robos en bares de la Ribera del Duero con parada y piscolabis en Piñel de Arriba
  9. 9

    Un fluorescente quemado en el colegio Macías Picavea saca a todos los alumnos al patio
  10. 10

    Médicos de Familia del área oeste de Valladolid incorporan las ecografías al día a día de sus consultas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Barça también regresa al Camp Nou en la Champions

El Barça también regresa al Camp Nou en la Champions