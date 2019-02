Octavos La Juventus mide el cambio de rol de Griezmann El francés, que debutó en Champions como rojiblanco ante su público frente a los transalpinos siendo suplente, quiere ser decisivo ante Cristiano RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 20 febrero 2019, 07:17

«Si Cristiano es la clave de la eliminatoria para la Juventus y vamos a hacer todo para contrarrestarle; Griezmann lo es para nosotros», dice sin dudar Álvaro Morata , recién llegado al Atlético y que en 93 partidos con la Juventus hizo 27 goles incluyendo uno en la final de la Champions, horas antes del duelo entre rojiblancos y bianconeri en las cámaras de TVE. Y es que aunque la eliminatoria parece marcada por la presencia de Cristiano Ronaldo, que disputó 31 partidos contra el Atlético en todas las competiciones marcando 22 goles, ya que el luso regresa a la capital, a la que sólo volvió para firmar la aceptación de su pena por fraude fiscal, lo cierto es que Antoine Griezmann emerge como actor principal en un duelo que podría ser una final anticipada.

El francés se ha convertido en el faro del Atlético en este último lustro. Hace algo menos de cinco años debutó como rojiblanco ante su afición precisamente frente a la Juventus, en un partido que comenzó en el banquillo junto a Diego Pablo Simeone.... que aquel día de septiembre de 2014 apostó de titular por Mario Mandzukic, hoy en el cuadro juventino y que hizo 12 goles en 28 partidos de Liga con la rojiblanca. El '7' jugó los minutos finales de aquel 1-0 (decidido por un gol de Arda Turan) pero no marcó, ya que aunque había participado en un gol en su estreno continental con el club (derrota 3-2 ante el Olympiakos en Atenas) le costó soltarse y empezar a marcar.

Lo hizo ante el Malmo, quizá su punto de inflexión y día en el que se abrazó con el técnico tras un tanto, y tras el cual Cholo desveló una conversación que había tenido tras el citado duelo con los transalpinos. Estaba ansioso, como lo está cualquier delantero cuando vive del gol. Lo que más me gustó de él fue su trabajo, su participación en el equipo, que trató de involucrarse, sus desmarques, sus giros en la zona entre líneas... Se acerca al jugador que necesitamos», apuntó entonces el argentino, que ha sabido explotar al 'Principito' hasta hacerle uno de los mejores futbolistas del planeta.

Decisivo con goles y asistencias

Griezmann, que parece tendrá a Morata de acompañante y no a Costa, lleva 18 goles esta campaña (12 en los últimos 14 encuentros) y ha participado activamente en 15 de los últimos 19 goles de su equipo entre todas las competiciones si bien es en 'Champions', donde es imprescindible: estuvo presente en 18 de los últimos 22 goles atlético en la competición.

Eso sí, no fue una adaptación fácil. «Aquí el fútbol era diferente al que yo estaba acostumbrado en la Real Sociedad, con más trabajo defensivo a nivel táctico. Aquí no se puede quedarte arriba y esperar el balón. Hay que trabajar todos, ayudar a los compañeros defensivamente, recuperar balones y luego darle salida. Tuve que aprender, que mirar a mis compañeros y escuchar. En unos meses llegue al once titular», rememora antes de reconocer que ahora «es un estilo de juego que me gusta y que intentó enseñar a los jugadores nuevos. Es lo que nos hace ganar y no lo cambiaremos por nada».

Desde entonces no ha parado de crecer como estandarte del club y en su selección. Me veo como una pieza clave del proyecto en este momento y eso me ayudó a decidirme. Eso, y por supuesto, la confianza del entrenador, del club, de los compañeros… Sé que soy alguien importante y lo voy a dar todo para ayudar a este club a llegar lo más lejos posible». Y eso pasa por conseguir la deseada orejona, esa que rozó en 2016 en Milán en una final que marró un penalti meses antes de perder también la final de la Euro. Ahora es optimista de cara a una final que se juega el 1 de junio en el Metropolitano. «Es una motivación extra para nosotros y para afición. Cada partido en el Metropolitano de Champions tiene un ambiente increíble y eso es lo que necesitamos y queremos los jugadores. Sería una fiesta para todos los atléticos. El camino hasta allí será difícil, pero daremos lo máximo». Y es que primero toca centrarse en la Juventus. «Serán dos partidos muy trabajados tácticamente con jugadores de un nivel muy alto».

Cristiano y su socio Mandzukic

Los dos equipos llegan casi con todos sus mejores hombres (Lucas, Khedira y Cuadrado son las únicas bajas por lesión) y buen ánimo tras sus resultados en competición doméstica. Simeone, que parece optará por un centro del campo potente con Koke, Saúl, Thomas y Rodrigo, siempre superó la ronda de octavos de Champions y además en el precedente más cercano ante cuadro italianos superó la ronda con un contundente 5-1 ante el Milan. De hecho, no cae en un duelo de ronda eliminatoria de Champions como local desde que Cholo era jugador (2-3 ante el Ajax en la 96-97) y sólo perdió en casa en el estreno del Metropolitano en Champions. Desde entonces, ocho victorias en sus últimos partidos europeos en casa.

Pero enfrente está Cristiano, máximo artillero de la Serie A con 19 goles, principal amenaza para Jan Oblak y que sueña con volver al Metropolitano el 1 de junio para levantar la 'orejona' con un tercer club tras hacerlo con Manchester United y Juventus. Allegri anunció en rueda de prensa la baja de Khedira y que colocará a Dybala de títular. Lo hará de '10', detrás de Cristiano y Mandzukic.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Juanfran, Giménez, Godín, Filipe, Saúl, Rodrigo, Thomas, Koke, Griezmann y Morata.

Juventus: Szczesny,Cancelo, Bonucci, Chiellini, Álex Sandro, Betancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic y Cristiano.

Árbitro: Felix Zwayer (Alemania).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 21.00 horas

TV: Movistar Liga de Campeones