Javier Tebas no prohibirá las banderas de Palestina en los campos de fútbol

La presencia de Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, es un canto de sirenas para los micrófonos, hambrientos de rescatar un titular ... en boca de alguien que no acostumbra a morderse la lengua con los temas más polémicos que rodean al mundo del balón. Esta vez acompañó, casi como subalterno de plata, al ganadero Victorino Martín en el encuentro de 'Los tú a tú en el Ateneo' en la sala Delibes del teatro Calderón.

Tebas participó más como aficionado a los toros que como rector del fútbol, algo que se hizo evidente con vistazo al patio de butacas, más cercano a un tendido que a un graderío, con la presencia de la concejala Irene Carvajal como madrina del festejo, el ex alcalde Javier León de la Riva, el torero David Castro Luguillano y el crítico Fernando Fernández Román, todos más vinculados con el capote que con el balón, representado por Enrique Uruñuela y Jorge Santiago, del Real Valladolid.

El moderador del diálogo, el periodista José Ángel Gallego, recordó la vinculación entre las dos artes con imágenes de finales de los años veinte del siglo pasado, con jugadores blanquivioleta en busca de un remate o de un despeje con la Plaza de Toros de fondo en el campo de la Sociedad Taurina, más o menos en la actual calle Domingo Martínez. Durante cuatro décadas, entre 1941 y 1982, convivieron fútbol y toros como buenos vecinos, uno enfrente del otro en el Paseo Zorrilla.

«Año de muchas expectativas futbolísticas, con nueva propiedad, no de empezar de nuevo porque hay construido mucho», señaló Tebas antes de subir al estrado, sin que Valladolid tenga que echar de menos a un galáctico como Ronaldo Nazário. «Hay buenos jugadores, buenos entrenadores, buenos directivos, unos más famosos, otros menos, lo importante es el club, lo que hace pertenencia a una ciudad y a una afición».

Valladolid y el José Zorrilla será escenario, dentro de un mes, de un partido oficial de España clasificatorio para el Mundial. «Hay equipos de la Hypermotion [Segunda División] que son grandes clubes, no tiene nada que ver con la capacidad económica».

Tebas capoteó el tema de las protestas políticas en el mundo del deporte. «Me parece bien todo lo que sea dentro de un orden y hay que respetarlo, cuando se para una competición o se para una carrera es otra cuestión, nosotros no vamos a prohibir la entrada de banderas palestinas, lo que queremos es que el evento deportivo se desarrolle con normalidad, al final el tema de Palestina es difícil, duro, hay que entender que el deporte debe seguir y que no hay que paralizar nada».

También dio una larga cambiada cuando se le preguntó por los posibles cruces en competiciones europeas contra clubes de Israel. «No son competiciones que organicemos nosotros, serán siempre decisiones complicadas y deseo que, cuando lleguen esos cruces, la situación de Gaza esté solucionada, aunque será imposible, porque es un conflicto de hace muchos años».

Javier Tebas abandonó el callejón, saltó a la arena y dejó la muleta para el lucimiento de Victorino Martín, que se ganó los primeros aplausos cuando reconoció que era aficionado al fútbol y seguidor del Real Madrid, cuando lamentó que los toros no gozaran de la esponsorización que disfruta el fútbol y recordó la buena sintonía entre sus astados, desde los tiempos de su padre, con el coso de Valladolid.