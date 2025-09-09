Íscar acoge el sábado el III Torneo solidario de Fútbol 8 Castilla y León

El Norte Valladolid Martes, 9 de septiembre 2025, 21:10 Comenta Compartir

La localidad vallisoletana de Íscar acoge el próximo sábado, 13 de septiembre, en las instalaciones deportivas del municipio, la tercera edición del solidario Torneo de Fútbol 8 CyL, que organiza la Asociación de Familias de Cáncer Infantil de Castilla y León (Pyfano) y que este año llevará por título 'La Fuerza del Dorado'.

El evento fue presentado este martes por la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, que estuvo acompañada en el acto por el presidente de Pyfano, Miguel Ángel Vicente Criado y Santiago Pascual, presidente del Club de Fútbol Íscar.

Durante el acto de presentación el evento, la viceconsejera ha subrayado que el mismo es «mucho más que deporte, mucho más que un torneo de fútbol que late con un corazón distinto, el de la solidaridad, la esperanza y la lucha contra el cáncer infantil», de ahí su deseo de que la cita se convierta en un espacio de «convivencia y conocimiento para dar sentido a cada pase, cada gol y cada aplauso por esta buena causa».

El lazo dorado es el símbolo internacional de la lucha contra el cáncer infantil, un emblema que Sancho espera que «brille en cada rincón del campo de fútbol» al que, como así ha recordado, saldrán los participantes con pancartas en las que se podrán leer eslóganes del tipo 'cuidarte es nuestra gran aventura', 'la fuerza del lazo dorado', 'el cáncer también es cosa de niños y niñas', 'donar médula, regala vida' o 'somos la voz de las familias'.

«Este torneo es una llamada a la conciencia de toda la sociedad», una cita a la que la representante de la Junta invita tanto a los aficionados al deporte como a los que no lo son al objeto de que los donativos entregados y las entradas contribuyan a financiar la impagable labor que las familias que integran Pyfano viene desarrollando desde hace más de veinte años, ha ensalzado Sancho en alusión a las ayudas que la asociación ofrecen en cuanto a hospitalización de día, hospitalización en cuidados paliativos, psico-oncología pediátrica, atención social y educativa a los niños afectados, recursos de alojamiento, voluntariado, humanización y dulcificación de espacios hospitalarios...etc.

Por ello, la viceconsejera de Cultura ha expresado su deseo de que Íscar «se vista de oro el sábado para que cada balón rodado sea un recordatorio de que la esperanza también juega en este partido y de que también sale al ataque. La esperanza, cuando se comparte, siempre gana por goleada», ha sentenciado.