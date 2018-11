La Granja, goleada en La Bañeza con cuatro tantos de Varo (4-1) Alfonso Berrocal pelea el balón ante el Briviesca en El Hospital. / Antonio de Torre FÚTBOL Los segovianos sucumben en el campo leonés, en mal estado por las lluvias, y se quedan un punto por encima del descenso OPTA La Bañeza Domingo, 11 noviembre 2018, 22:45

La Granja fue víctima de Varo, que decidió el partido con un póker de cuatro goles. El futbolista, que incluso estuvo fuera de la competición en la última jornada, se destapó en un día en el que los segovianos no dieron la talla desde el primer minuto. El choque estuvo marcado por el pésimo estado del terreno de juego de La Llanera provocado por la lluvia, lo que facilitó la gran fortaleza aérea de los leoneses, invictos en casa.

4 La Bañeza ánchez, Guillermo, Miguel, Fidalgo, Sergito, Robert, Sampedro (Pablo, min. 66), Albertín, Cristian (David, min. 60), Varo, Pablo Martínez (Cembranos, min. 70). 1 CD La Granja Loren, Mateos, Pau, David (Yuki, min. 65), Pluma, Juli (Guti, min. 50), Berrocal, Choflas, Gabi (Aguirre, min. 70), Titi, Lázaro. GOLES. 1-0) min. 6, Varo. (2-0) min. 27, Varo. (3-0) min. 55, Varo. (4-0) min. 60, Varo. (4-1) min. 64, Gabi. árbitro. Carlos Frey Domínguez. Amonestó por parte local a Cembranos. Por La Granja a Mateos, David, Pau, Juli, Choflas, Piti y expulsó a Berrocal por doble amarilla. INCIDENCIAS. La Llanera. 450 espectadores.

No tardó La Granja en dejar visibles sus costuras. Los de José Segovia eran incapaces de mantener la posesión ni de hilvanar alguna jugada de peligro. Todo lo contrario que La Bañeza, con un fútbol muy directo y vertical en el que siempre encontraba pasillos hacia la portería de Loren. El primero de ellos, con la izquierda, con Varo de falso extremo, que consiguió el primer gol del partido. Fue merced a una internada suya, cuyo disparo no pudo atajar el meta. Acto seguido, Loren salvó a su equipo. Era un acoso y derribo por parte del equipo leonés. Jose Díez encontró rápido la debilidad de Mateos y buscaba una y otra vez a Cristian y Varo en el perfil izquierdo. Por ahí, llegaron todas las opciones de los morados. Una internada de Cristian que Mateos tuvo que cortar con falta y le señalaron tarjeta amarilla. El balón parado botado por Cristian permitió a Varo a adelantarse a la defensa granjeña.

Tras el paso por los vestuarios, la Bañeza se volvió a mostrar como un equipo fiable y con mucha pegada arriba. La estrategia de los de José Díez era evidente: dinamismo, movilidad y salidas fulgurantes a la contra. En defensa, dejaron el balón a la Granja para que fueran estos quienes propusiesen. Y, por encima de todo, emergió la figura de Varo para coronarse como el gran protagonista del partido, en una de esas tardes en las que todo lo que tocaba, iba para dentro. Prueba de ello fue el tercer y cuarto gol, en un segundo palo en el que siempre esperan los más pillos del colegio.

Al final, la relajación local permitió a los segovianos anotar el tanto del honor, con un gol de Gabi tras aprovechar un buen centro de Yuki. Después fue Lázaro el que remató sobre Carlos Sánchez para permitir que el guardameta de La Bañeza también se sintiera protagonista. Fueron minutos de la basura en los que unos y otros se peleaban por controlar el balón en un campo que propiciaban caídas, faltas y que muchos jugadores se pasaban de frenada. En definitiva, minutos que sobraron y que no trajeron nada bueno, como la expulsión de Berrocal, en una decisión muy discutible por parte del trencilla berciano.

Ahora toca recuperarse del golpe anímico y tratar de recuperar el mejor tono posible ante la Cebrereña, un equipo de la liga de los segovianos. Y es que, este resultado, la Granja no puede salir de la delicada situación clasificatoria en la que se encuentra, con un solo punto de margen con respecto a la zona de descenso.

El técnico de La Granja, José Luis Segovia, incidió en el estado del césped: «No se le puede pedir más a un equipo que no cobra. Las circunstancias son muy complicadas. Ellos nos han hecho mucho daño con su verticalidad y su propuesta. Aquí son un equipo complicado porque nadie ha conseguido ganar. Es un equipo muy físico y por eso el estado del campo les beneficiaba mucho. El colegiado les ha permitido mucho y nosotros cada vez que hacíamos falta, nos señalaba tarjeta. Me sorprende que se hayan mostrado tantas tarjetas en un partido que no ha sido violento. Ahora el objetivo es recuperarse del mazazo anímico para plantar cara a la Cebrereña porque es un partido muy importante para nosotros».

El entrenador de la Bañeza, José Diez, coincidió. «Era muy importante marcar primero y lo conseguimos muy pronto. Hemos apostado por realizar un fútbol muy dinámico y vertical. La Granja es un equipo que ha conseguido varios empates y buenos resultados en lo que va de temporada. Nadie nos ha regalado nada».