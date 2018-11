El CD La Granja espera encontrar un aliado en el calendario Berrocal, Guty y Pluma, durante el partido en Palencia. / A. Quintero El conjunto granjeño, que se ha enfrentado a equipos de la parte alta, afronta ahora tres partidos ante rivales frente a los que necesita la victoria FERNANDO ARCONADA Segovia Miércoles, 14 noviembre 2018, 21:04

No es que sea fantástica la trayectoria del CD La Granja (puesto 16, con 9 puntos), pero tampoco es un desastre. No es cuestión de rasgarse las vestiduras, teniendo en cuenta que el conjunto de José Luis Segovia afronta ahora un calendario que (en teoría) debe ser más favorable para sus intereses, con rivales como el de este sábado (la Cebrereña) ante los que no cabe otro resultado que no sea el ganar.

Precisamente merece un análisis el calendario. En las doce jornadas de Liga, el CD La Granja se las ha tenido que ver contra equipos de la parte alta de la clasificación y tampoco es que haya salido tan mal parado. Perdió contra la Gimnástica Segoviana (0-1), actual líder del grupo VIII de la Tercera División y también frente al Zamora (0-3), que marcha tercero. Los dos en el campo de El Hospital, un escenario en el que el conjunto granjeño busca dar una alegría a su afición con la primera victoria (la que tiene la consiguió frente al Bupolsa, 1-2).

También cedió frente al Cristo Atlético (cuarto en la clasificación) por 5-2 y viene de perder frente a La Bañeza, que es octavo, por el resultado de 4-1. Fue una lástima la derrota como local en la primera jornada del campeonato frente al Santa Marta (0-1) y el tropiezo, también en El Hospital, frente al Briviesca, uno de los equipos de la parte baja de la clasificación y frente al que empató a un tanto.

Por el contrario, empató sin goles en el campo del Numancia B (sexto en la clasificación) y también empató a domicilio frente al CD Virgen del Camino (1-1), que marcha noveno. Y ese mismo resultado (empate a uno) logró frente al Atlético Bembibre, décimo en la clasificación, además de sumar otro empate (3-3) en el difícil campo del Atlético Tordesillas.

Ahora llega al campo de El Hospital la Cebrereña, que llega en situaciones similares (puesto 17 también con 9 puntos). Después viajará al campo del Sporting Uxama (puesto 18 con ocho puntos)y recibirá al Júpiter Leonés (undécimo con 14 puntos) antes de vérselas en el Adolfo Suárez frente al Real Ávila. Tres partidos que, de lograr algo positivo, pueden catapultar al CD La Granja a posiciones más tranquilas y cómodas. Esa es la intención; de esos nueve puntos en juego, no vendría nada mal sumar siete (si son los nueve mejor), aunque lo mejor es dejar las cuentas de la lechera y centrarse en el encuentro de este sábado.

Preocupación, la justa y necesaria. «Tenemos que ser positivos, que es con lo que me quedo, y pensar en mirar hacia arriba y en que hay que ganar», manifestó José Luis Segovia. Y es que tiene claro, al igual que la plantilla, que lo que más se necesita ahora mismo es enlazar un par de buenos resultados. «Nos vendría muy bien no solo para la clasificación, también en el aspecto mental, aunque el ánimo es bueno», destacó el técnico.