Asamblea La Federación impulsará una Europa League en Sevilla como homenaje a Reyes y ve la Supercopa en Oriente Medio Rubiales, que vio cómo le aprobaban las cuentas y también los estatutos en la Asamblea, insiste en que «bajo ningún concepto» desea que «se juegue los lunes» como pretende LaLiga RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Lunes, 10 junio 2019, 18:58

Hace años que no se recordaba una Asamblea de la Federación Española de Fútbol (FEF) tan tranquila y emotiva. Y es que los homenajes al fallecido José Antonio Reyes y a Alberto Undiano Mallenco, horas después de su retirada del arbitraje tras pitar la Liga de Naciones, fueron lo más destacado de la sesión ordinaria celebrada en Las Rozas enla que el presidente Luis Rubiales vio cómo se aprobaron las cuentas de 2018, el presupuesto de 2019 con 224,8 millones de euros y varios cambios estatutarios, como la inclusión de 18 miembros natos.

📺 Alberto Undiano Mallenco, entre lágrimas, recibe el homenaje de la Asamblea General de la RFEF, del fútbol español, y recoge la medalla de oro y brillantes de la RFEF por su excepcional trayectoria profesional en el arbitraje nacional e internacional.#AsambleaRFEFpic.twitter.com/nRdBUKt5K5 — RFEF (@rfef) June 10, 2019

En la entrega de la insignia de oro y brillantes a Reyes, recogida por su padre junto al presidente del Sevilla José Castro y Joaquín Caparrós, el presidente de la FEF anunció entonces la iniciativa 'Reyes de Europa' para que el estadio Sánchez Pizjuán acoja la final de la Liga Europa 2021, que se elegirá el 24 de septiembre en Liubliana (Eslovenia). Se espera que UEFA, de la que ahora Rubiales es vicepresidente, sea sensible al hecho de que tanto Reyes como el Sevilla son los que más trofeos han conseguido en la historia de la competición.

De hecho, Rubiales habló de la posibilidad de organizar junto a Portugal el Mundial 2030, ante la que va a invitar a las ciudades que quieran ser sede. «Necesitamos infraestructuras que deben ser top y vamos a conseguir que nuestra federación sea la mejor del mundo», dijo en su repaso a su primer año en el cargo. Recibió un espaldarazo al ver cómo se aprobaban las cuentas de 2018 sin votos en contra y el presupuesto para 2019 -de 224,8 millones de euros tras aumentar 54 el anterior- con solo 11 votos en contra y una abstención frente los 82 votos a favor por parte de los 96 miembros presentes.

Y es que apenas hubo momentos de tensión. Sólo el cambio de Estatutos para sumar 18 miembros natos la Asamblea, entre ellos los presidentes de distintos colectivos, incluida LaLiga, generó algo de polémica por parte del representante de la UD Los Barrios, Álvaro Moya. Al igual que la anterior Asamblea puso en duda varios asuntos, como la titularidad de derechos y la elección del operador televisivo elegido para la final de Copa, asuntos a los que respondió el secretario general, Andreu Camps, recordando que todo se hacía conforme la legalidad vigente. Rubiales anunció que estudiará la propuesta del Cádiz para el voto secreto.

Calendario de La Liga y los lunes

La FEF anunció que el calendario de Primera y Segunda se sorteará en la primera semana de julio y explicó que existe una propuesta de LaLiga para cambiar en éste el miércoles 4 de diciembre por el miércoles 13 de mayo. En principio, si la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) acepta el cambio, se modificará el calendario ya fijado en la anterior asamblea del 29 de abril, en la que se aprobaron los nuevos formatos de Copa del Rey de Supercopa de España, que cada vez es más probable que se dispute en Oriente Medio al inicio de 2020. «Si la patronal nos pide un único cambio, que es de un miércoles a un miércoles, es porque entiendo que está de acuerdo con el resto; estamos satisfechos porque ha habido bastante consenso en ello. Si hay acuerdo entre AFE y LaLiga que pasaría de diciembre a mayo, que nos lo trasladen y nosotros no vamos a poner ninguna pega. A la vuelta de verano lo tratemos bien, la zona favorita de los jugadores y también de los clubes por evitar un gran desplazamiento es Oriente Medio; seguramente acotaremos alguno de los países», dijo al término de la Asamblea.

Este martes se celebrará una nueva reunión con LaLiga para abordar la renovación del convenio de competencias, dado que el vigente expira el 30 de junio, aunque parece complicado que haya un acuerdo total dado que los partidos de los lunes y los horarios es un tema en la que están alejados incluso después de que llegase a la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD). «Nosotros bajo ningún concepto queremos que se juegue los lunes. Estamos dispuestos a que los viernes no solo se juegue un partido o dos sino abrir más el abanico. En lo demás es posible un acuerdo, únicamente hay problemas de redacción que estamos tratando de acercarnos. No nos alegra que no va a ser un acuerdo total, pero por responsabilidad hemos tratado de buscar el acuerdo en ese 60, 80 u 85%. Nosotros hemos dicho que cualquier partido cerca de la estación estival debe ponerse cerca de las 19.30 horas, salvo que los informes nos transmitan que vamos a estar por debajo de los 30 grados. Está ahora mismo 'sub judice' (pendiente de resolución judicial) y vamos a esperar. No tenemos problemas en que los horarios los explote LaLiga conjuntamente con los clubes, que son los dueños, pero la franja horaria la tiene que delimitar la Federación», recordó.