Las cien horas de vuelo del Halcón que exponen la sobreexplotación del fútbol

Federico Valverde parece ser un soldado indestructible. Pese a que el domingo amagó con pedir el cambio por molestias físicas en el duelo disputado frente ... al Pachuca, acabó sentenciando el pleito al firmar el tercer gol del Real Madrid metiendo la puntera del pie derecho para embocar un buen centro de Brahim. Dicho partido convirtió al centrocampista uruguayo en el primer futbolista de las quince principales ligas que rebasa la frontera de los 6.000 minutos sobre el césped a lo largo de una temporada agotadora cuyo impacto sobre la salud de los jugadores ha hecho saltar todas las alarmas.

Tras completar íntegros los dos duelos que acumula el Real Madrid en el Mundial de Clubes, frente a Al Hilal y Pachuca, Valverde suma 6.048 minutos desde que el curso alzase el telón el 14 de agosto del pasado año con la disputa de la Supercopa de Europa que los blancos ganaron al Atalanta, según un informe elaborado por Sportingpedia a partir de los datos recopilados por la web Transfermarkt. De ellos, 5.124 minutos corresponden a su desempeño en los 60 partidos que ha afrontado con el conjunto de Chamartín –el informe no tiene en cuenta la final de la Copa Intercontinental, lo que elevaría aún más el registro- y los 924 restantes a los once en los que se ha enfundado la elástica de Uruguay.

Esas cien horas de vuelo permiten que el Halcón lidere el ranking de los jugadores que han sido más explotados por sus técnicos en la presente campaña, superando los 5.876 minutos que contabiliza el centrocampista portugués del Manchester United Bruno Fernandes y los 5.866 que suma el portero francés del Milan Mike Maignan. El 'top ten' lo completan el central argentino del Benfica Nicolás Otamendi (5.670), el guardameta argentino de Aston Villa Emiliano 'Dibu' Martínez (5.625), el nuevo centrocampista neerlandés del Manchester City Tijjani Reijnders (5.488), el extremo brasileño del Barça Raphinha (5.451), el cancerbero español del Arsenal David Raya (5.430), el zaguero neerlandés del Liverpool Virgil van Dijk (5.416) y el central francés del Arsenal William Saliba (5.366).

Aunque Julián Álvarez es el futbolista que ha disputado más partidos, un total de 75 por parte del delantero argentino del Atlético, frente a los 71 que suma Valverde, es el '8' del Real Madrid quien encabeza el ranking de minutos a lo largo de una campaña en la que apenas se ha perdido dos encuentros con su equipo por lesión –frente al Betis en la Liga y contra la Real Sociedad en la ida de semifinales de la Copa del Rey-, ninguno por sanción y tan solo se quedó sin jugar por decisión técnica en el enfrentamiento de la vigesimoquinta jornada de Liga, cuando Carlo Ancelotti decidió darle descanso ante el Girona. Valverde ha sido también un fijo en los esquemas de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, con la que ha elevado su cuenta de kilómetros en la fase de clasificación para el Mundial de 2026 hasta superar un impresionante listón que da cuenta no solo de su carácter infatigable, sino también del frenético ritmo de trabajo al que está sometiendo la industria del fútbol a sus estrellas.

La gota que colma el vaso

Hasta tal punto llega la preocupación que FIFPro Europe y European Leagues, entidades que representan a los sindicatos de jugadores y a las ligas nacionales europeas, presentaron el 14 de octubre del año pasado una denuncia ante la Comisión Europea contra FIFA por su conducta en relación con la imposición del calendario internacional de partidos y la organización de Copa Mundial de Clubes 2025.

Este torneo, principal caballo de batalla de Gianni Infantino a lo largo de los últimos años, está especialmente en el foco de las grandes ligas, a las que tampoco gustó la ampliación de la Champions. «Mi objetivo es que no haya más Mundiales de Clubes», proclamó la semana pasada Javier Tebas, que abogó por eliminarlo para siempre. «No hace falta otra competición más que mueve dinero hacia un sector de clubes y jugadores y sale de algún lado. Aquí no hay más dinero, hay que mantener el ecosistema y eliminarlo. Mantenerlo como estaba antes, que era un fin de semana. No hay forma, ni por fechas ni por economía ni por mantener la sostenibilidad del fútbol«, insistió el presidente de LaLiga.

Un informe encargado por FIFPro y publicado en noviembre de 2024 por la Universidad belga KU Leuven subraya que la industria del fútbol de élite incumple su deber de aplicar las normas de seguridad exigidas a los futbolistas y, en consecuencia, viola los marcos jurídicos vigentes a escala europea y mundial, según incide la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales, que cita el caso de Lamine Yamal al recordar que incluso sin estar el Barça presente en el Mundial de Clubes, el extremo de Mataró ha acabado la temporada 2024-25 con 62 partidos a sus espaldas cuando no ha cumplido aún la mayoría de edad.