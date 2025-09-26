Casillas: «Ojalá pueda vivir como aficionado una segunda estrella en un Mundial» El exportero, protagoniosta en el Foro de Deporte FID Ciudad de león, reconoce que «nunca» le ha tenido miedo a que se «apagaran los focos»

Iker Casillas ha protagonizado la segunda jornada del Foro de Deporte en León, IX FID Ciudad de León ABANCA, una jornada en la que el que fuera capitán del Real Madrid durante 10 años, y de la selección española que se hizo con el Mundial hace quince años, ha comprobado el cariño de los aficionados, grandes y pequeños. Casillas lo pudo comprobar en la acción educativa organizada con cientos de escolares de León, que llenaron el Auditorio Ciudad de León. Una doble acción, primero con el exboxeador y presentador, Jero García, y luego con el propio Iker Casillas, que se sometió al interrogatorio de los más jóvenes.

Fue el aperitivo perfecto a la posterior la rueda de prensa en el ayuntamiento, donde el concejal de Deportes, Vicente Canuria, destacó la presencia de un deportista de la talla de Iker Casillas. «¡Qué voy a decir de las grandes gestas de Casillas! Eres uno de los que has conseguido conquistar el alma de los españoles, aquellos que decíamos nunca veremos pasar a España de cuartos. Hoy, por suerte, tenemos con nosotros a uno de los que consiguió superar ese vado».

Aspecto del auditorio Ciudad de León.

El director del FID, Francisco del Río, recordó que este proyecto «se creó hace 9 años para vivir jornadas como la que vivimos hoy aquí. Es muy especial que una leyenda, un icono, no solo del fútbol, sino del deporte, esté aquí. Supone cumplir un sueño, además de por su carrera deportiva, también por su calidad humana y trayectoria de vida».

El último en tomar la palabra fue el propio Iker Casillas, quien quiso felicitar en primer lugar a los organizadores del evento. «Si yo hubiese sido joven me hubiera gustado estar ahí en una butaca, escuchar sus vivencias y saber lo que hay alrededor de un deportista de élite».

El que fuera capitán de aquella selección que ganó el Mundial en 2010, y cuya Copa ha estado expuesta en la tarde del viernes en la Plaza San Marcos, reconoció que con el paso de los años se valora más lo conseguido. «Parece que fue ayer, todos sabemos dónde estábamos cada uno, la gente lo tiene en el recuerdo y cada vez con más cariño. Te sigue emocionado y esperamos volver a vivirlo, en mi caso como aficionado. Ojalá en el próximo Mundial podamos lograr una segunda estrella. Es complicado, pero la ensalada tiene todos los ingredientes para un buen aliño».

Un infarto obligó a Casillas a retirarse, tal vez antes de lo deseado. Pese a ello, reconoce sacar lectura positiva de lo sucedido. «Ahora retirado es cuando disfruto de las ciudades». Incluso, también se permitió bromear sobre la fama. «Cuando se apagan los focos, cada uno tiene su vida y emprende su camino. Algunos querían ser entrenadores, yo prefiero estar un poco más alejado, tengo otros objetivos, aprender lo que hay alrededor del fútbol, intentar ayudar a gente que está metida en el fútbol, pero con una visión diferente. Por eso nunca he tenido miedo a que se apaguen los focos».

Iker Casillas aprovechó su estancia en León para hablar de un joven portero, el leonés Fran González, con un futuro prometedor en el Real Madrid. «Me consta que su rendimiento es altísimo y tiene unas condiciones innatas. Tiene que seguir aprendiendo y esforzarse. Pero una vez que estás en la puerta del primer equipo, las facilidades de poder disfrutar y vivir del fútbol son mayores. Hay mucha ilusión y expectativas en él para poder ser el futuro portero del Real Madrid».