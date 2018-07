El blanco para la segunda equipación Charly y Adrián posan con la nueva camiseta de la Segoviana. / Antonio Tanarro Adrián y Charly lucen los nuevos colores de la Segoviana en su presentación como jugadores gimnásticos FERNANDO ARCONADA Segovia Jueves, 26 julio 2018, 23:35

Llevan apenas cuatro días entrenando con el equipo, con los que son sus nuevos compañeros y ya saben cómo es el ambiente que se vive en el vestuario gimnástico. Si hace unos días el club presentó oficialmente a Álex Conde (llamado a ser una pieza importante en el equipo) ayer por la tarde, antes de la sesión de entrenamiento, fue el turno de otras dos de las incorporaciones del club para la presente temporada. Uno es vallisoletano (Adrián Pérez) y el otro (Carlos Fernández, 'Charly') palentino. «Dos jugadores importantes», comentó el directivo Mariano González que destacó la calidad de los dos exjugadores del Zamora y aprovechó para agradecer a los ex jugadores azulgrana Chema y Álex Ayala su dedicación en los años que formaron parte de la familia gimnástica. «Ahora vienen Adrián y Charly, dos jugadores muy experimentados en la Tercera División, para aportar garra, aportar calidad y poder salto de calidad para llegar a la Segunda B.

Ambos jugadores lucieron en su presentación la nueva segunda equipación del equipo gimnástico que también fue presentada por la directiva del club durante este acto en el estadio municipal de La Albuera. Camiseta blanca y pantalón y medias negras. La nueva indumentaria, de la marca Hummel es un homenaje a la que utilizó la Gimnástica en los años 40, quiere hacer un guiño a esos jugadores y a toda esa década que lucieron estos colores, y viene a sustituir a la celeste utilizada la campaña pasada. La tercera equipación será roja. «Esperemos que nos traiga suerte, muchas alegrías y si tenemos que jugar con ella en el 'play off' que sea la que nos dé suerte para lograr el ascenso», comentó Mariano González.

Adrián Pérez Mínguez explicó las razones por las que decidió aceptar la oferta de la Segoviana. «Más bien diría cómo no aceptarla. Al final, si le preguntas a cualquier jugador del grupo VIII te va a comentar que la Segoviana tiene equipo para aspirar a todo», comentó. En un principio, siempre hay equipos que pueden estar arriba, Segoviana, Atlético Astorga, Real Ávila, Arandina, Zamora... y otros que pueden dar la sorpresa, «pero al final son los mismos puntos que sumas contra el Almazán que contra el Astorga, por poner un ejemplo. En principio, y aunque pueda parecer que parte como el único lateral derecho, tras la ausencia de Borja Plaza y Guille, el jugador no se siente titular. «Para nada, en el equipo hay jugadores que pueden ocupar esa posición. Aquí al final es uno mismo el que se tiene que exigir».

Carlos Fernández Antolín, 'Charly' es un defensa central. «La Segoviana es un equipo de nivel, que este año por desgracia jugará en Tercera. He venido para intentar devolver al lugar que creo que se merece», comentó el jugador. Sabe que es un reto complicado, «por unas circunstancias o por otras siempre hay equipos que dan la sorpresa, otros que no dan ese rendimiento... Cada año es diferente. Nosotros tenemos que centrarnos en hacerlo lo mejor posible e intentar estar arriba, pero creo que se nos puede dar bien, y por esa razón he venido».