De todo menos amistoso

Jugadores de Las Rozas protestan una de las decisiones del colegiado. / Juan Martín (Gimnástica Segoviana) La Segoviana y Las Rozas empatan un encuentro suspendido a falta de seis minutos tras un empujón del meta visitante al colegiado QUIQUE YUSTE Segovia Sábado, 18 agosto 2018, 22:25

Directivos y aficionados que llevan décadas acudiendo al Municipal de La Albuera no terminaban de creerse la situación cuando los futbolistas de Las Rozas y de la Gimnástica Segoviana encaminaron el túnel de vestuarios a falta de seis minutos para llegar al final del partido. «Esto no lo hemos visto en la vida», se repetía una y otra vez en la grada. Y es que el encuentro amistoso entre segovianos y madrileños fue de todo menos un típico partido de pretemporada.

1 Gimnástica Segoviana Christian, Adri, Rubén, Charly, Javi Marcos, Juan de la Mata, Kike, Domingo, Ivi, Dani Calleja y Asier. También jugaron: Centeno, Facundo, Elías, Diego Gómez, Dani Abad, Álex Conde, David, Dani Arribas y Velasco. 1 Las Rozas Yelco, Raúl, Lucas, Iñaqui, Guadaño, Cruz, Calleja, Rubén, Albur, Rubén Blanco y Turégano. También jugaron: Ángel, Miguel, Edu, Hugo, Daniel, Javier, Goal y Taure. goles. 0-1 Rubén Blanco (min 56) y 1-1 Dani Calleja (min 78). árbitro. Juan Antonio Fernández (Segovia). Expulsó al local Dani Arribas y a los visitantes Guadaño y Yelco. Suspendió el encuentro en el minuto 84 tras recibir un empujón del meta visitante.

Ya empezó con polémica, después de que el colegiado del choque, Juan Antonio Fernández, no dejase jugar a los madrileños con su equipación habitual al considerar que generaba confusión con la vestimenta de la Segoviana. Tuvieron que jugar de amarillo los visitantes, que desde el primer minuto demostraron tomarse el choque con la intensidad propia de un partido de Liga. Tras una primera parte igualada y sin apenas ocasiones, el segundo acto estuvo más animado. Tras una ocasión de Dani Calleja, Dani Arribas y Guadaño protagonizaron un rifirrafe en el área segoviano que acabó con ambos expulsados y con Rubén Blanco haciendo el 0-1 desde el punto de penalti. Pactaron los entrenadores y el árbitro seguir con once jugadores sobre el verde a pesar de las expulsiones, logrando la Segoviana igualar el partido en el minuto 78 tras un saque de esquina botado por Calleja que se coló en la portería de Yelco tras tocar en un defensa. Pero a falta de seis minutos, Gómez cayó en el área y el árbitro señaló el punto de penalti. Yelco no compartió la decisión del colegiado, al que propinó un empujón que Juan Antonio Fernández, del colegio castellanoleonés, no permitió. Suspendió el choque, mandó a los jugadores a los vestuarios ante la sorpresa de los aficionados (que creían que eran los madrileños quienes abandonaban el partido de manera unilateral) y dejó sin entregar el Trofeo Diputación.