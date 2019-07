Agus Alonso: «No tuve noticias del Villarrobledo hasta hace tres o cuatro días» Agus Alonso, en el centro, lamenta una ocasión fallada ante el Villarrobledo. / Antonio Tanarro FÚTBOL El delantero asegura que habría renovado con la Segoviana en Segunda B, donde jugará con su verdugo en el 'play off' LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Sábado, 20 julio 2019, 22:00

Aunque el Villarrobledo anunció el viernes el fichaje de Agus Alonso, el delantero y su entrenador, Jesús Castellanos, aún no habían hablado en la tarde de ayer. Es un formalismo con el que desmienten cualquier conspiración en la eliminatoria de semifinales del 'play off' de ascenso a Segunda División B en la que el cuadro manchego apartó a la Segoviana rumbo a su promoción dos semanas más tarde. Los goles que no logró Alonso aquel día le han hecho cambiar de camiseta.

El delantero se muestra muy agradecido con su etapa en Segovia, donde llegó en enero de 2018. «Siempre me he sentido en casa. Y después de la lesión, me siguieron manteniendo». Habla de ese periodo de recuperación tras romperse el ligamento cruzado de la rodilla, desde mayo de aquel año –en el último partido de la Segoviana en Segunda B, ante el Adarve– hasta la pasada primavera, le ha hecho evolucionar como jugador y persona. «Los primeros meses son muy duros, haciendo ejercicios como si aprendieras a andar otra vez. Cuando volví, me arroparon bien, me dieron confianza y pude estar al cien por cien. No tuvimos suerte en la fase final, pero son cosas que pasan».

Una vez terminada la temporada, Alonso afronta la decisión de dónde jugar el próximo curso. «Si hubiese ascendido con la Segoviana, no hubiese tenido problema en renovar». Sobre la mesa, había opciones muy suculentas del extranjero, hasta que llamó Villarrobledo. «Fue hace tres o cuatro días. La gente dice que ya lo tenía hecho desde antes, pero no tiene nada que ver. Al final es una categoría más, la gente lo tiene que entender y yo quiero seguir progresando como jugador». Objeto de un penalti en la ida, tuvo opciones en la vuelta y se muestra autocrítico. «No tuvimos el día, sobre todo yo». Es un caso que recuerda al fichaje de Ión por el Lugo después de que los gallegos superaran al cuadro segoviano en 2006.

«Había clubes que me ofrecían el doble de lo que voy a cobrar» Agus Alonso asegura decisión no fue económica. «Si hubiese sido por dinero, no habría ido a Villarrobledo. Tenía ofertas mucho mejores de clubes que me ofrecían el doble de lo que voy a cobrar ahora». El delantero se sintió atraído por un club del estilo de la Segoviana, por su unión tras estar seis meses sin cobrar y pone en valor de que Bernardo de la Cruz, delantero y presidente, haya apostado por él. Tras el cambio de directiva, no teme problemas con los cobros. «Quiero jugar en Segunda B, y a esto te arriesgas en cualquier equipo».

Agus Alonso subraya que su despedida de la Segoviana, a través de un mensaje publicado el 9 de junio, precede al interés del Villarrobledo. Antes, coincidió con el entrenador gimnástico, Manu González y recrearon la escena de Piqué y Neymar antes de la salida del brasileño del Barça. Asegura que no hubo contactos previos, ni siquiera de cordialidad, tras la eliminatoria. «Tenía ofertas de otros grupos [de Tercera], en ningún caso de Villarrobledo. No llegué a un acuerdo con el club [la Segoviana] y casi lo tenía hecho para irme fuera. Al final me salió esta opción y no había muchos equipos de Segunda B que hubieran llamado».

En técnico del Villarrobledo: «¡Estábamos para cerrarlo antes de la eliminatoria!...» El técnico sonríe ante un interés previo hacia Alonso. «Con seis meses sin cobrar... ¡Estábamos nosotros para cerrarlo antes de la eliminatoria! A mí me lo ofreció su agencia de representación esta semana. Teníamos otra serie de jugadores en la agenda y nos decidimos antes de ayer». Sobre la mesa, otros goleadores jóvenes de Tercera. Una vez elegido el perfil, el club, que mantiene el bloque del año pasado, ahondó. «Todo el mundo me ha hablado bien de él. Pero yo me he informando cuando me ha llegado su nombre, no antes».

El entrenador del Villarrobledo, Jesús Castellanos, explica el fichaje. «Es un jugador que a mí en el 'play off' me gustó y sus características nos van a venir bien. El chico estaba en el mercado y nosotros tenemos que firmar gente que quiera crecer, gente de Tercera. No podemos llegar a jugadores de Segunda B». Entre tanto mercado, la opción de ver a Alonso en directo es información privilegiada. «Te ofrecen vídeos, cortes... Es una locura. Y en los cortes siempre sale lo bueno. A Agus le he visto en dos partidos de gran nivel. Ahí salgo de dudas».