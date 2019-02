El Naturpellet Segovia visita al Jaén sin nada que perder Álvaro López, en el partido de la primera vuelta ante el Jaén. / Antonio Tanarro FÚTBOL SALA Los de Gacimartín, sin Edu y Nico Rolón, confían en sus números a domicilio para revertir el 9-2 del pasado curso L. J. G. Segovia Viernes, 15 febrero 2019, 21:17

Los precedentes no son precisamente halagüeños, pero el Naturpellet Segovia buscará este sábado (18:30 horas) en La Salobreja un buen sabor de boca. Las dos victorias segovianas del curso han llegado a domicilio, su refugio ante los malos números sobre la pista del pabellón Pedro Delgado. Ante uno de los equipos más fuertes de la década, en ese segundo escalón por debajo de los tres intocables, el cuadro que entrena Diego Gacimartín viaja sin nada que perder, fórmula que les ha dado buenos frutos en más de una ocasión.

«Jaén es uno de los equipos fuertes a nivel competitivo. Está luchando por estar entre los ocho primeros, en su campo es muy complicado ganar. La Salobreja es un pabellón en el que aprieta muchísimo la gente, está muy encima», resume Gacimartín ante un rival con un juego de pívot excelente, gracias a Bingyoba o Alan Brandi, que combina con las individualidades de jugadores talentosos como Dani Martín, brillante en el choque de la primera vuelta que los jienenses se llevaron de Segovia (1-3).

«Creo que fue un buen partido en general, pero el gol es un lastre que estamos teniendo toda la temporada. Nos está condicionado muchísimo la falta de definición. A nivel organizativo somos un conjunto más compacto y más sólido, pero no somos un equipo de generar muchas ocasiones y hay que acertarlas porque es lo que nos está marcando la diferencia», subraya el técnico segoviano respecto a aquel partido, uno de tantos que se escaparon por falta de pólvora.

El Naturpellet no podrá contar para el partido con Edu, con un esguince de tobillo, y Nico Rolón, que continúa con la rehabilitación de sus problemas de rodilla. «A ver si podemos contar, si no es con los dos, con uno en el próximo partido contra ElPozo», aspira el técnico de cara al choque del próximo sábado. A ello hay que añadir otros jugadores tocados durante la semana como Buitre o Álex Fuentes.

Frente a otras temporadas, 9 de los 11 puntos del Naturpellet han llegado a domicilio, incluyendo victorias en Murcia y Zaragoza. «El planteamiento es similar a los partidos en que hemos conseguido puntuar. Es clave manejar el marcador, cometer muy pocos errores y acertar en las ocasiones que tengamos. Lo que marca la diferencia en este deporte es el gol, sabemos que nos cuesta pero tenemos que intentar hacer daño a Jaén en sus posibles debilidades. Y sobre todo, acertar».

Pese al 9-2 del año pasado -los segovianos compitieron hasta el segundo tiempo con un marcador apretado- el Jaén no registra números tan imponentes en su pista: solo ha ganado tres de sus diez partidos disputados y tiene un diferencial de goles negativo. «La clave es mantener el partido igualado; cuanto más tiempo lo esté, más corre a nuestro favor. Y si somos capaces de hacerlo, tendremos opciones».