«Este es el camino» Diego Gacimartín, entrenador del Naturpellet Segovia. / Antonio Tanarro Diego Gacimartín, técnico del Naturpellet, valora el triunfo conseguido en Murcia ante ElPozo, que viene a confirmar el trabajo del equipo en las últimas jornadas FERNANDO ARCONADA Segovia Martes, 6 noviembre 2018, 21:28

«Para salir del descenso, gire a la derecha en la siguiente rotonda». Ya podía ser así de sencillo. Como cuando uno programa el GPS de su vehículo para que le marque la mejor ruta para llegar a su destino. El Naturpellet Segovia trata de encontrar el camino adecuado para emprender el complicado viaje que se presenta en esta Primera División. El destino final, la permanencia en Primera. Un viaje como el que tendrá que hacer frente de nuevo este fin de semana, en el que otra vez tendrá que subirse al autocar para jugar en Cartagena el partido correspondiente a la décima jornada de Liga.

Ha costado, pero ya ha dado el primer paso. Y no uno cualquiera, en una senda que se parece a la de la anterior temporada. Aunque con sufrimiento, ojalá tenga el mismo final. El año pasado, al equipo segoviano también le costó encontrar el camino tras un mal inicio. Esta vez ha tardado más, pero al final ha llegado. Sigue en plaza de descenso directo, pero si consigue puntuar en este nuevo desplazamiento, empezará a mirar hacia arriba.

Ya lo venía advirtiendo su técnico, Diego Gacimartín, en estas últimas jornadas. Notaba esa mejoría donde a lo mejor la mayoría solo veía pesimismo porque los resultados no llegaban. No eran solamente palabras para cumplir con los medios. No. «Estábamos compitiendo mejor en las últimas jornadas; no ganábamos, pero hemos estado a punto, habíamos realizado buenos encuentros y teníamos la sensación de estar en la dirección correcta».

El equipo había mejorado, sobre todo defensivamente, desde el comienzo de la temporada. «Solamente nos faltaba traducir esa mejoría en puntos; había que ratificar ese trabajo y las sensaciones», comentó el técnico. Conseguir esa victoria ha sido una liberación, quitarse un gran peso de encima y sobre todo «que el equipo crea en lo que hace, y ojalá sea la primera de muchas», añadió el técnico, que sabe que para ganar a equipos como ElPozo Murcia tienen que darse una serie de circunstancias. «Hay que estar muy bien en todas las facetas del juego y que el rival tampoco esté acertado del todo, y no cabe duda de que esta victoria nos ayuda a seguir trabajando en el que creemos que es el camino y la ilusión nos va a seguir haciendo crecer. Me alegro mucho, sobre todo por los jugadores», añadió.

El resultado, bueno para todos. «Lo importante es seguir trabajando como lo estamos haciendo. Es verdad que las primeras tres, cuatro jornadas de Liga fueron muy complicadas, pero ya frente al Peñíscola sumamos el primer punto, frente a Jaén lo hicimos bien y ahora hemos ganado en una cancha en la que no todos van a poder hacerlo. En cierto modo estábamos tranquilos, porque estábamos cerca de conseguirlo», manifestó.