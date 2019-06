Selección española Vilda: «España se va a dejar la vida en el campo» 03:11 Marta Torrejón (i), Jorge Vilda (c) e Irene Paredes (d), en rueda de prensa. / Sefútbol El seleccionador aseguró que tiene «la suerte de entrenar a estas 23 jugadoras que lo darán todo, y eso es un privilegio» NACHO CABALLERO Madrid Domingo, 23 junio 2019, 17:25

El seleccionar español, Jorge Vilda, aseguró en rueda de prensa que ante Estados Unidos «España se va a dejar la vida en el campo». «Si solo vemos camisetas blancas y no nombres, podremos competir el partido y así lo estamos planteando. Somos un equipo valiente, atrevido, que ante los grandes rivales se crece y eso es lo que va a hacer mañana España, dejarse la vida en el campo», explicó Vilda ante los medios.

Ante el posible once titular que puede plantear la entrenadora rival, Jill Ellis, Vilda comentó que eso es lo de menos porque «cualquiera que salga da igual. Es el mejor equipo del mundo y no creo que afecte mucho quien ponga en su once ni a nosotros».

«Mucha gente dice que ellas son las favoritas y es algo que es obvio. Nos pueden arrasar, pero tengo la suerte de entrenar a 23 jugadoras que se van a dejar la vida en el campo, y eso es un privilegio. Con esa actitud, seguro que vamos a dar el tono que espera todo el mundo», dijo el seleccionador, que ensalzó a sus futbolistas.

El madrileño dejo también una reflexión sobre la importancia que tiene el 'otro' fútbol americano en esta selección estadounidense: «Hay mucha influencia del fútbol americano. Se nota en las escuelas que la estrategia es algo que les gusta mucho entrenar y es un ejemplo para todos. Tienen todo muy bien entrenado, con muchas variantes, alternativas, jugadoras que entran y lanzan muy bien».

No dudó tampoco en cuestinar la calidad de la mayor potencia futbolística femenina de la actulidad, aunque Vilda argumentó que sus jugdoras no se quedan cortas al respecto: «Ellas tienen seis o siete jugadoras que son de las mejores del mundo, pero España también tiene un número alto de jugadoras que pueden estar en ese nivel sin lugar a dudas, y mañana lo van a demostrar».

Torrejón: «Somos capaces de plantar cara a sus delanteras»

Marta Torrejón, central del combinado español, apuntó que ella está tranquila y confiada ante Estados Unidos porque «todas las defensas que tenemos son capaces de plantar cara a sus delanteras y lo han demostrado en sus equipos»

«El fútbol americano es un ejemplo en todo. A nivel de medios, de impacto en la sociedad. Muchas niñas tienen referentes allí y eso nos ayuda al resto. Tenemos un reto difícil pero lo daremos todo en el campo», comentó la central sobre la influencia del fútbol en tierras norteamericanas.

Torrejón quiso también quiso mostrar serenidad ante el envite contra la mejor selección del mundo: «Son las número uno. Tienen tres Mundiales y un gran equipo. Nosotras estamos tranquilas y confío en mi equipo y se lo pondremos muy difícil»

«Es un equipo muy potente en las transiciones. Tenemos que minimizar las pérdidas en el medio campo, porque ante Estados Unidos te puede penalizar mucho», analizó la central sobre los aspectos a cuidar de cara al encuentro del lunes.

Paredes: «Tenemos que creer en que se puede ganar»

La futbolista del PSG aportó un grado extra de confianza sobre las posibilidades del equipo español de vencer a las estadounidenses: «Tenemos que ser las primeras en creer que se puede ganar, porque si sales a un partido pensando que vas a perder, al final pierdes y da igual que sea contra Estados Unidos o contra otro equipo».

Sobre el debate en la portería, la central quiso aclarar que son «unas afortunadas por las tres porteras que tenemos. Sandra Paños está siendo la titular, aunque cualquiera que juegue nos da una seguridad enorme. Ella (Paños) es una de las mejores porteras del mundo, si no la mejor, y es una jugadora con la que es fácil jugar porque comunica mucho y es un seguro de vida».