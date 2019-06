Grupo B Jorge Vilda: «Alemania es favorito para el partido y para el Mundial» Jorge Vilda dirige un entrenamiento. / Afp El seleccionador afronta el partido ante las germanas con optimismo: «La mejor versión de España todavía está por verse» JAVIER VARELA Madrid Martes, 11 junio 2019, 13:16

Jorge Vilda no se baja del carro de la prudencia. El seleccionador español sabe que Alemania es la favorita en el segundo partido del Mundial y que la baja de Dzsenifer Marozsán, la gran estrella de la 'Mannschaft', no les hace tener más opciones de conseguir el triunfo a sus jugadoras. «Mañana tenemos una oportunidad de hacer historia, de ganar a Alemania, hemos venido a eso y es lo que queremos», dijo a modo de desafío hacia sus futbolistas. El seleccionador confesó que «aspiramos a estar algún día al nivel de Alemania y mañana intentaremos por lo menos estar a su altura».

La última vez que se midieron ambas selecciones el partido terminó con empate a cero y puede servir de referencia a la hora de plantear el choque. «Puede tener ciertas similitudes, fue su último partido con el anterior seleccionador pero el bloque es el mismo. Es la vez que más cerca hemos estado de ganarlas», reconoció optimista. Eso sí, se mostró prudente al recordar que «es favorito en el Mundial, favorito mañana y favorito para ser primero de grupo. Su palmarés lo dice todo».

Aunque Vilda no quiso dar pistas del equipo que pondrá en el césped del Stade du Hainaut de Valenciennes confesó que «la esencia no va a cambiar, habrá matices con respecto al rival». «La decisión la tomaremos esta noche, ellas no saben nada. Lo sabrán mañana por la mañana», señaló. Además, quiso restarle importancia a la baja de Dzsenifer Marozsán, la gran estrella de Alemania, que sufre una fractura de pie: «Yo mismo he podido jugar con un dedo roto. Nos esperamos a las mejores sobre el campo».

Por último, quiso ser optimista y avisó que «la mejor versión de España todavía está por verse» y se mostró encantado con la expectación que rodea a la selección. «Hay muchísima expectación y es algo a lo que nos estamos adaptando. Las jugadoras lo están llevando muy bien. Estamos cumpliendo con nuestra parte, que te saca un poco de las rutinas. Estoy muy orgulloso de ellas tanto dentro como fuera del campo».