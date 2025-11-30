El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Aitana Bonmatí, durante el partido ante Alemania. Efe
Liga de Naciones | Final

Aitana Bonmatí sufre una fractura en el peroné izquierdo

La jugadora azulgrana será baja para el partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones ante Alemania

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:52

Comenta

Palo duro para Aitana Bonmatí. La jugadora azulgrana sufre una fractura en el peroné izquierdo y no estará en la vuelta de la final de la Liga de Naciones ante Alemania del próximo martes. La tres veces Balón de Oro acabó con molestias el entrenamiento del domingo tras un mal apoyo en una acción fortuita y tuvo que abandonar la sesión, para someterse a las primeras pruebas médicas que dictaminaron el alcance de la lesión.

«Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol en la jornada de este domingo, 30 de noviembre, se le ha diagnosticado una fractura en el peroné izquierdo», confirmó la FEF en un comunicado.

Aitana abandonará la concentración de la selección española para poder regresar a Barcelona, para someterse a más pruebas con los servicios médicos del club a fin de poder evaluar el alcance exacto de la lesión y dictaminar el tratamiento a seguir. Un duro contratiempo para la jugadora azulgrana que podría estar varios meses lejos de los terrenos de juego.

Ausencia importante

Esta ausencia también es muy dura para España. Aitana es una pieza fundamental para Sonia Bermúdez en un centro del campo que ya contaba con bajas importantes como las de Patri Guijarro o Tere Abelleira. Por ello, la seleccionadora tendrá que mover su once de gala para una cita muy importante en donde esperan vencer a Alemania para alzarse como campeonas.

Aitana se une a Salma Paralluelo en la enfermería azulgrana, que también cayó lesionada en el último parón internacional en el duelo ante Suecia. Como ya ocurriera en la pasada Eurocopa, en donde la tres veces Balón de Oro no pudo empezar con normalidad al sufrir una meningitis vírica, se espera que su hueco en el campo lo vaya a utilizar Vicky López, o incluso Jenni Hermoso, si la jugadora de Tigres retrasara su posición.

