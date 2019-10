Félix de la Fuente: «El atletismo es una escuela de valores en la que hay competición» A pesar de no ejercer como entrenador, no duda en echar una mano en cualquier competición que se precie, sobre todo si es de base RUTH RODERO Jueves, 17 octubre 2019, 07:32

No hay una prueba de atletismo en las instalaciones de Río Esgueva en la que no esté Félix de la Fuente. Siempre controlando que todo salga bien, que los más pequeños no se distraigan y se despisten de donde tiene que ir, poniendo orden donde es necesario...

A veces incluso ejerciendo una labor pedagógica con quienes alzan la voz y olvidan lo que significa el deporte de base. Con respeto pero firmeza, demostrando que son muchos años de experiencia y que sabe de lo que habla. Empezó en el atletismo cuando tan solo era un niño, ahora busca quien le dé el relevo en la Federación de Castilla y León para hacerse a un lado y disfrutar de su deporte de una manera diferente. Si le dejan.

–¿Qué significado tiene la palabra atletismo?

–Es un modo de vida. Es también una escuela de valores en la que además hay competición, hay medallas. Pero sobre todo es una forma de vivir.

–Su primer recuerdo dentro del atletismo.

–No de forma reglada el primer recuerdo que tengo del atletismo es en el colegio, en el colegio San Fernando, muy cerquita de la Plaza Circular. Cuando la Plaza Circular tenía una acera de tres metros en el contorno interior y hacíamos los niños del colegio competiciones. Las hacíamos a una vuelta, a dos o a tres. Yo casi siempre ganaba la de tres vueltas, me gustaba el fondo. Mis compañeros siempre me decían que tenía que darles ventaja. Nuestro premio era tomarnos un helado dentro de la plaza.

–Una anécdota que recuerde de sus inicios.

–Los eternos viajes por las carreteras gallegas y la precariedad absoluta de las pensiones a las que íbamos comparado con los hoteles actuales. Todo esto te ayuda a valorar todavía más lo que ahora tienes. Para alisar la ceniza, que ya era prácticamente polvo, de las pistas de Río Esgueva, que se llamaban antes las Pistas de la Juventud, el conserje, el señor Cortijo, ataba un trillo a su coche 4x4 y daba vueltas. A veces nos sentábamos los entrenadores en el trillo para asentar la ceniza. El marcaje de la pista se hacía con un tablón con cuatro puntas y se marcaba con cal. Lo del 4x4 en la pista es la anécdota que siempre recuerdo.

–Una rivalidad.

–El atletismo tiene la virtud de que rivales son todos pero también son todos amigos. Actualmente, a nivel de alto rendimiento, la rivalidad está con el resto de comunidades: Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana o Madrid. Comunidades que son mucho más grandes que la nuestra y más ricas pero con las que peleamos en la pista. En deporte escolar enseñamos que el que gana se gire y felicite a los que han terminado por detrás y que no haya ningún gesto de superioridad. Si no hay respeto incluso podemos mostrar una tarjeta amarilla.

–Un momento que le marcase.

–La Federación aún ni existía y conseguimos con el Club Atletismo Valladolid en 1974 ser campeones de España de Segunda División en mujeres y ascendimos a Primera, la actual División de Honor.

–Un lugar que sea sinónimo de atletismo.

–Sin duda alguna Río Esgueva. Ha pasado muchísimas vicisitudes de todo tipo, se respira atletismo en estas instalaciones y tiene el mejor módulo cubierto de Europa.

–Un referente.

–Como entrenador me marcó muchísimo Carlos Gil Pérez, todos aprendimos de él. Y también el madrileño José Luis Martínez, un referente en las pruebas combinadas.

–¿Cómo ve el atletismo de base en la actualidad?

-Muy bien. En Valladolid tenemos una situación privilegiada. Tenemos dos competiciones que hemos tenido que separar, los escolares de la Diputación y los de la Fundación Municipal de Deportes, en total 1600 niños haciendo atletismo.

–Dentro de diez años se imagina un atletismo en el que...

–Habrá novedades, porque es un deporte que puede evolucionar, pero en general, y aunque parezca un poco carca decirlo, estamos parecidos a lo que era antes el atletismo. Han cambiado los materiales, pero en realidad creo que es de los deportes más estables que puede haber. No creo que en diez años vaya a haber grandes cambios. Puede haber nuevas pruebas o competiciones, pero en general perdurará la misma filosofía que ahora.

–¿Y qué papel cree que jugará en estos años?

–Sinceramente, creo que he cumplido un ciclo. Son muchos años de atletismo y mi labor futura va a ser aconsejar a los que vengan, pero ya fuera de las pistas. Me jubilaré, claro. Un día de estos [risas].