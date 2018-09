Otro título mundial para Carolina García Carolina García posa con su medalla de oro y la bandera de España. / El Norte La atleta segoviana, que compite con el CA Valladolid, logra la medalla de oro en la prueba de los 400 vallas en el campeonato que se disputa en Málaga FERNANDO ARCONADA Segovia Viernes, 7 septiembre 2018, 17:45

Dice el refrán que el que tuvo, retuvo; una expresión que se refiere a la persona que conserva su atractivo, su vigor o su habilidad, pese al paso de los años. Y es lo que le sucede a Carolina García Garzón. No es la primera vez que la atleta segoviana se sube a lo más alto del podio en categorías nacionales e internacionales, que luce con orgullo la bandera nacional, pero no por eso deja de ser una sensación cargada de emociones y un gran motivo de satisfacción.

Son ya tres títulos mundiales los que atesora en su palmarés. La atleta local, que defiende los colores del Club Atletismo Valladolid, ha logrado, esta vez en Málaga, ser de nuevo campeona del mundo en su categoría. Ya sabe lo que es el éxito en los 200 m.l., pero esta vez lo ha vivido en la prueba de los 400 vallas. Hace un año que decidió probar fortuna en esta modalidad y ya puede lucir con orgullo otra medalla de oro. «Todo fue muy bien; bien en los pasos, en los ajustes de las vallas... Qué puedo decir, salió todo muy bien y no puedo estar más contenta, la verdad», comentó.

Y aún no ha terminado su participación en estos mundiales. Carolina García disputó ayer las eliminatorias de los 200 metros lisos, prueba en la que tiene también muchas opciones de hacer algo importante en la final que se disputará el domingo. «No sé qué pasará, la verdad, porque no he podido prepararla todo lo que hubiera deseado por cuestiones de trabajo. No sé ni quiénes se han inscrito ni cómo vienen las demás atletas, y a lo mejor no estoy tan rápida, pero hay que correr. Estoy con las ganas de siempre, de hacerlo bien, de que salga una buena carrera y de mejorar mi marca», añadió antes de disputar estas eliminatorias. La temporada que viene, la atleta segoviana cambiará de categoría.