La Carrera del Polígono de San Cristóbal recaudará contra el cáncer infantil

Presentación de la prueba en la sede de la Asociación del Polígono de San Cristóbal.

La sexta edición de la Carrera Polígono de San Cristóbal se celebrará el próximo domingo 23 de noviembre en el propio polígono vallisoletano. En esta ocasión, la prueba, de carácter solidario, recaudará fondos para la Asociación Campanilla de Niños Oncológicos, entidad que apoya a menores con cáncer y a sus familias en los hospitales de Valladolid.

La carrera, «que da visibilidad al trabajo que se realiza aquí», en palabras del presidente de la Asociación Polígono San Cristóbal, Antonio Rodríguez, tendrá su salida y meta en la calle Galena, epicentro del polígono.

El evento incluirá carreras y actividades para todas las edades, con el objetivo de «fomentar el deporte, la convivencia y la solidaridad entre los vecinos y trabajadores del Polígono de San Cristóbal».

Los participantes podrán elegir entre dos distancias, de 5 y 10 kilómetros, dando dos vueltas al trazado en el caso de decantarse por la de mayor longitud.

Las inscripciones permanecen abiertas a través de runvasport.

