El vallisoletano Dani Cavia logra su primera victoria como profesional en China

Daniel Cavia (Valladolid, junio de 2002) ha dado un paso más este sábado en su trayectoria. El corredor de Laguna de Duero de 23 años ... ha logrado su primera victoria como ciclista profesional, al imponerse al sprint en la segunda etapa del Tour of Huangshan.

El vallisoletano, que ya demostró su punta de velocidad en la etapa inaugural de La Vuelta el pasado mes de agosto, en el que le dio unos importantes puntos UCI a su equipo, el Burgos Burpellet BH, ha vuelto a demostrar que es uno de los mejores velocistas nacionales.

En esta ocasión, y después de colarse en la escapada del día en la ronda china, ha culminado esta al sprint, para conseguir levantar los brazos en la meta tras una etapa de 120 kilómetros entre Huizhou y Huangshan.

El corredor del Burgos asciende a la segunda plaza de la General y se coloca líder de la montaña antes de la tercera y definitiva etapa de este domingo, que se desarrolla entre Huangshan y Yixian, con 101 kilómetros.

Ampliar Davi Cavia atiende a la prensa china, en Huangshan. Burgos BH

«Mi primera victoria como profesional es súper especial y se la dedico a mi familia que depués de dos semanas súper jodidas han estado apoyándome un montón», destaca Cavia muy emocionado.

«Esta victoria sabe muy bien. Había pasado un par semanas muy malas tras La Vuelta, sobre todo mentalmente muy duras. Al final tuve que abandonar el objetivo del año, para el que tenía una ilusión increíble y donde todo se fue al garete. Pero cuando me enteré de que iba a correr el Tour de Huangshan tuve muchísima motivación por quitarme la espinita de no haber podido acabar LaVuelta y creo que se ha visto hoy», valora en relación a su duro abandono por enfermedad en La Vuelta a España en su debut en una carrera de tres semanas.

«He salido con muchísima ambición a la etapa y tenía unas piernas muy buenas gracias a la preparación de LaVuelta. Quería coger la fuga fuese como fuese, estuve en todas las que hubo y luego quedaba resolverla bien. Sabía que tenía mi punta de velocidad, que llegaba muy bien al final y en el sprint he podido batir al resto de ciclistas de la fuga», concluye.