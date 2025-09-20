El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dani Cavia celebra su triunfo en el Tour de Huangshan este sábado. Tour de Huangshan
Ciclismo

El vallisoletano Dani Cavia logra su primera victoria como profesional en China

El corredor del Burgos Burpellet BH se impone al sprint en la segunda etapa del Tour de Huangshan. «Ha sido súper especial»

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 11:37

Daniel Cavia (Valladolid, junio de 2002) ha dado un paso más este sábado en su trayectoria. El corredor de Laguna de Duero de 23 años ... ha logrado su primera victoria como ciclista profesional, al imponerse al sprint en la segunda etapa del Tour of Huangshan.

