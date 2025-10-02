Paula Ostiz, a por el doblete en el Europeo con la vallisoletana Lidia Castro

La navarra Paula Ostiz tiene ante sí la posibilidad de hacer historia para el ciclismo femenino español. La joven júnior afronta este viernes (12:45 ... horas) el reto de conseguir el doblete en el Campeonato de Europa de Ciclismo, y sumar a su medalla de oro en contrarreloj, otra presea dorada en la ruta.

En esta ocasión, Ostiz, que también se proclamó campeona del mundo el pasado sábado en Kigali en su categoría, volverá a contar con la vallisoletana Lidia Castro.

La corredora de la Escuela de Ciclismo de Arroyo tuvo que retirarse en la prueba de Ruanda al padecer problemas estomacales, que la acompañaron durante casi toda la concentración de la selección española en el país africano.

Castro, que no está recuperada al 100%, saldrá con la idea de contribuir a la medalla de la navarra en un trazado mucho más corto que el del Mundial, de tan solo 62,7 kilómetros y tres vueltas a un circuito muy duro.

Pese a ser más corta que la prueba de Kigali, la cita continental presenta más montaña –no solo colinas explosivas para los corredores y corredoras más potentes–, y habrá más oportunidad para ciclistas del estilo de la vallisoletana.

La carrera comenzará en Guilherand-Granges, que también será la meta. Competirán en un terreno exigente que puede descartar a las primeras de cambio a las corredoras más rápidas. En el trazado destaca la côte de Costebelle, corta pero muy empinada, y luego el paso por el Val d'Enfer y sus terribles porcentajes.

La cima de esta última dificultad se ubicará a unos 5 kilómetros de la meta, lo que previsiblemente marcará el designio del Europeo.