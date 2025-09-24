El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Lidia Castro posa con la indumentaria de la selección a la que representa este sábado en Kigali. Rodrigo Jiménez

Lidia Castro

Ciclista internacional en el Mundial de Kigali
«Iván Romeo es un ídolo para toda la escuela vallisoletana y un modelo a seguir»

La joven corredora de La Flecha debuta este sábado en un Mundial, lo hace en la categoría júnior en Ruanda donde España aspira a medalla

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:30

A Lidia Castro (Valladolid, 2008) la sonrisilla la delata. «Sí, estoy muy ilusionada», comienza cuando se le pregunta por su viaje al Mundial de Ciclismo ... de Kigali, sí, el de Remco Evenepoel, Tadej Pogacar... O, mejor, el de Marlen Reusser, Mireia Benito o el de Lotte Kopecky, en las que la vallisoletana tiene a sus referentes dentro del asfalto. O el Mundial de Iván Romeo, también debutante con la selección española –como Lidia–, aunque con unas categorías de diferencia. «Qué decir de Iván... Es un ídolo para toda nuestra escuela, para la escuela de Juan Carlos Domínguez. Es un modelo a seguir», admite la joven corredora de 17 años, que compite en la categoría júnior.

