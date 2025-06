Iván Romeo finaliza cuarto el Campeonato de España de Contrarreloj

El vallisoletano Iván Romeo (Movistar Team) ha finalizado cuarto el Campeonato de España de Contrarreloj en Granada.

El especialista pucelano ha completado la cronoescalada de ... 14 kilómetros y 727 metros de desnivel positivo en un tiempo de 30:04, por los 29:27 de Abel Balderstone (Caja Rural), que se ha proclamado nuevo campeón de España de CRI.

Los problemas con el cronometraje han llegado a dar por ganador al ciclista vallisoletano, incluso a Raúl García Pierna (Arkea), pero la actualización de tiempos ha dejado al del Movistar incluso fuera del podio, con David de la Cruz, segundo (29:49), y el propio García Pierna tercero (29:52).

Romeo se ha llegado a quejar de no conocer los resultados oficiales, incluso una hora más tarde haber cruzado la meta con los problemas derivados del cronometraje. «Son las 17:00 y no se como he quedao», ha publicado en su cuenta de X.

Son las 17:00 y no se como he quedao 🤝🏼😂#CEGranada — Iván Romeo (@ivanromeo_03) June 27, 2025

Además, en una jornada marcada por el calor, la joven vallisoletana Lidia Castro ha finalizado tercera en la modalidad júnior. En esta categoría, las jóvenes ciclistas se enfrentaban a un recorrido de 8 kilómetros y 459 metros de desnivel positivo.

Castro, formada en la Escuela de Ciclismo de Arroyo junto a Romeo, ha completado la crono en 23:15, a medio minuto de la ganadora, la gallega Neira Domínguez (22:45), con la navarra Paula Ostiz, tercera (22:59).

La contrarreloj absolita se ha disputado entre el Dornajo y Los Peñotes (Sierra Nevada), antes de la prueba en línea de este domingo, con un duro circuito (cinco vueltas) en La Peza y Los Blancares, camino de Granada (189,4 kilómetros) y en la que también estará Iván Romeo antes de que el vallisoletano debute la próxima semana en el Tour de Francia.